Σάκης Αρναούτογλου: Έγκαιρη προειδοποίηση για τη Μάνη – 141 χιλιοστά βροχής στην Κοκκάλα

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Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Μάνη το Σάββατο 15 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας την προειδοποίηση που είχε διατυπώσει από την προηγούμενη ημέρα ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου για αυξημένη πιθανότητα έντονων φαινομένων στη νότια Πελοπόννησο.

Χαρακτηριστικό της έντασης της κακοκαιρίας είναι το ύψος βροχής που καταγράφηκε στην Κοκκάλα Λακωνίας, όπου έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, ποσότητα ιδιαίτερα μεγάλη για τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στην πρόγνωσή του την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Σάκης Αρναούτογλου είχε στρέψει την προσοχή ειδικά προς τη νότια Πελοπόννησο, επισημαίνοντας την επιμονή των φαινομένων κατά τις βραδινές ώρες.

Όπως είχε εξηγήσει, τα προγνωστικά στοιχεία εμφάνιζαν τις εντονότερες αποχρώσεις στο μεσαίο «πόδι» της Πελοποννήσου, με την περιοχή μεταξύ Μεσσηνίας και Λακωνίας να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Η εξέλιξη του καιρού και τα μεγάλα ύψη βροχής που ακολούθησαν στη Μάνη ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σημασία της έγκαιρης και όσο το δυνατόν πιο στοχευμένης πρόγνωσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τοπικά έντονα φαινόμενα που μπορούν να εκδηλωθούν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

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