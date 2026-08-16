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16.08.2026 00:34

Ερέτρια: Σύγκρουση ταχύπλοου με ιστιοφόρο – Δύο επιβαίνοντες στο νοσοκομείο

16.08.2026 00:34
Limeniko

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Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν δύο ημεδαποί.

Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 00:37
Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Σύγκρουση ταχύπλοου με ιστιοφόρο – Δύο επιβαίνοντες στο νοσοκομείο

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