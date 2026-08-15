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15.08.2026 20:32

Πλημμύρες στη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα – Απομακρύνθηκαν από την Πυροσβεστική (Video)

15.08.2026 20:32
Mani-Mani

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Σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπεσε σήμερα το απόγευμα στην Ανατολική Μάνη, όπου χρειάστηκε η επέμβαση σωστικών συνεργείων της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος, Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι “επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σημείωσε ότι λόγω αυτών των φαινομένων αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκα να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς”.

Στην περιοχή εξακολουθεί η βροχόπτωση και σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φέρτα υλικά.

Όπως δήλωσε η κ. Λυροφώνη μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 20:50
Mani-Mani
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Πλημμύρες στη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα – Απομακρύνθηκαν από την Πυροσβεστική (Video)

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