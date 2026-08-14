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14.08.2026 17:57

Εργάτες βρήκαν χρυσάφι αξίας 9 εκατ. ευρώ «χτισμένο» σε τοίχους βελγικής ιδιοκτησίας

14.08.2026 17:57
xrysos belgio

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Εργάτες που ανακαίνιζα ένα σπίτι στο Βέλγιο ανακάλυψαν ένα απόθεμα χρυσού, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, «χτισμένο» στους τοίχους του υπογείου του.

Οι εργάτες ανακάλυψαν τον κρυμμένο θησαυρό από χρυσές ράβδους και νομίσματα, ενώ έσκαβαν για την τοποθέτηση νέων σωλήνων αποχέτευσης στην ιδιοκτησία στην ανατολική Φλάνδρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Έχει ξεκινήσει έρευνα και η τοπική αστυνομία προειδοποίησε όποιον ελπίζει να ψάξει για περισσότερο θησαυρό ότι ο χώρος έχει σφραγιστεί και ο χρυσός έχει μετακινηθεί σε ασφαλή τοποθεσία.

Οι κατασκευαστές έφεραν στο φως τον θησαυρό ενώ εργάζονταν στα θεμέλια του κτιρίου – συμπεριλαμβανομένου ενός 18χρονου που εργαζόταν για το καλοκαίρι.

«Η πρώτη μας αντίδραση ήταν στην πραγματικότητα δυσπιστία και έκπληξη», δήλωσε ο φοιτητής, ονόματι Κόμπε, στον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κέρματα του 1 ευρώ. Αλλά μετά είδαμε και ένα ψήγμα χρυσού εκεί. Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν κάτι μεγαλύτερο».

Λίγο αργότερα, ειδοποίησαν την αστυνομία για την ανακάλυψη και εξήγησαν ότι δεν ήταν επιλογή να το κρατήσουν για τον εαυτό τους.

«Υπάρχουν τόσα πολλά νομίσματα και ράβδοι – θα ήταν σχεδόν αδύνατο», δήλωσε ο διευθυντής του χώρου, Μάριο, στο VRT.

«Εξάλλου, αυτό θα ήταν κλοπή.»

Ο Κόμπε συμφώνησε: «9 εκατομμύρια ευρώ – απλά δεν μπορείς να τα κρατήσεις κρυφά».

Το ακίνητο ανήκει επί του παρόντος στο ίδρυμα CAW Oost-Vlaanderen, το οποίο παρέχει κοινωνική υποστήριξη στο Ντεντερμόντε, μια φλαμανδική κοινότητα περίπου 47.000 κατοίκων.

Ο διευθυντής του, Geert Hillaert, δήλωσε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν «έκπληξη», προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι τα λάφυρα θα μπορούσαν τελικά να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του φιλανθρωπικού οργανισμού και να καλύψουν την «τεράστια ανάγκη που βιώνουμε καθημερινά».

Η τοπική αστυνομία προέτρεψε το κοινό να μην επισκέπτεται το ενεργό εργοτάξιο αναζητώντας θησαυρό.

Η αστυνομία – η οποία ενημέρωσε την εικόνα προφίλ της στο Facebook σε μια εικόνα ενός χρυσού νομίσματος – δήλωσε ότι ελπίζει ότι η ανακάλυψη θα καταλήξει «στο σωστό μέρος» και θα αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων.

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