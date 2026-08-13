Ακίνητα: Οι περιοχές του κέντρου της Αθήνας που προσελκύουν επενδυτές – Πού κινούνται οι τιμές

Takeaways by to pontiki AI Το κέντρο της Αθήνας αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές, με τη ζήτηση να επεκτείνεται από τις ακριβές περιοχές σε γειτονιές με χαμηλότερες τιμές εισόδου.

Οι τιμές των ακινήτων παρουσιάζουν ανομοιογένεια, καθώς σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται διψήφια ποσοστά ανόδου, ενώ σε άλλες παρατηρούνται διορθώσεις στις αξίες τους.

Οι αγοραστές αναζητούν διαφορετικά είδη ακινήτων ανάλογα με τη γειτονιά, δίνοντας προτεραιότητα σε πλήρως ανακαινισμένα σπίτια υψηλής ενεργειακής κλάσης που περιορίζουν το πρόσθετο κόστος.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επηρεάζεται σημαντικά από τη Golden Visa, την επέκταση του Μετρό και τις σχεδιαζόμενες αναβαθμίσεις σε εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας.

Το 80% των αγοραστών αποτελείται από ξένους και εγχώριους επενδυτές, θεσμικά κεφάλαια, αλλά και οικογένειες που πραγματοποιούν μικρότερες τοποθετήσεις στην αγορά κατοικίας.

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Σε έναν από τους πιο ενεργούς επενδυτικούς χάρτες της αγοράς ακινήτων εξελίσσεται το κέντρο της Αθήνας, με το ενδιαφέρον να απλώνεται πλέον από τις ακριβές ζώνες του Κολωνακίου και του ιστορικού κέντρου έως περιοχές με χαμηλότερες τιμές εισόδου, όπως η Κυψέλη, το Γκύζη και τα Πετράλωνα.

Η εικόνα δεν είναι, ωστόσο, ενιαία. Την ώρα που σε αρκετές περιοχές οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν με διψήφια ποσοστά, σε άλλες καταγράφονται διορθώσεις. Παράλληλα, διαφορετικό είναι και το είδος του ακινήτου που αναζητούν οι αγοραστές ανά γειτονιά, καθώς άλλο προφίλ έχουν οι επενδύσεις στην Πλάκα και το Θησείο και άλλο στους Αμπελόκηπους, τα Εξάρχεια ή το Γκύζη.

Σύμφωνα με το Market Report της Engel & Völkers Ελλάδας για το 2026, οι περιοχές του κέντρου συγκεντρώνουν υψηλές αξίες ακινήτων, μεγάλο αριθμό διατηρητέων κτιρίων αλλά και έντονη επενδυτική δραστηριότητα από το εξωτερικό.

Στον ευρύτερο χάρτη περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, η Πλάκα, το Μοναστηράκι, το Θησείο, το Ψυρρή, το Κουκάκι, το Κολωνάκι, η Κυψέλη, τα Εξάρχεια και το Μουσείο, αλλά και τα Πετράλωνα, το Γκύζη, τα Ιλίσια και οι Αμπελόκηποι.

Από 1.900 έως πάνω από 6.000 ευρώ το τετραγωνικό

Στην κορυφή της αγοράς βρίσκεται το Κολωνάκι, όπου η μέση τιμή πώλησης το 2026 διαμορφώνεται στα 6.086 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9,5%.

Ακολουθεί το Σύνταγμα, με 5.638 ευρώ ανά τ.μ. και ακόμη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, της τάξης του 13,8%. Στην Πλάκα και το Θησείο η μέση τιμή βρίσκεται στα 4.698 ευρώ ανά τ.μ., καταγράφοντας ωστόσο υποχώρηση 3,89% σε ετήσια βάση.

Σημαντική άνοδο 13,8% εμφανίζει και το Ψυρρή, όπου η μέση τιμή φθάνει στα 3.836 ευρώ ανά τ.μ. Αντίστοιχο ποσοστό αύξησης καταγράφεται στο Γκύζη, με τη μέση αξία όμως να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα, στα 2.590 ευρώ ανά τ.μ.

Στα Εξάρχεια και τη Νεάπολη οι τιμές διαμορφώνονται στα 3.046 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένες κατά 9,22%, ενώ στην περιοχή του Μουσείου φθάνουν τα 2.900 ευρώ ανά τ.μ., με άνοδο 7,8%.

Στους Αμπελόκηπους η μέση τιμή βρίσκεται στα 2.990 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 3%, ενώ στα Πετράλωνα στα 2.763 ευρώ, με ετήσια μεταβολή 1,54%.

Ευρύτερο εύρος τιμών εμφανίζεται στην Κυψέλη, από 1.900 έως 3.000 ευρώ ανά τ.μ., και στα Ιλίσια, όπου οι αξίες κινούνται μεταξύ 2.500 και 3.500 ευρώ ανά τ.μ.

Εξαίρεση στη γενικότερη εικόνα αποτελεί το Μοναστηράκι. Παρά το γεγονός ότι παραμένει μία από τις ακριβότερες περιοχές, με μέση τιμή 4.165 ευρώ ανά τ.μ., καταγράφει ετήσια πτώση 26%.

Τι ακίνητα αναζητούν οι αγοραστές

Το ενδιαφέρον διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με τη γειτονιά. Στην Πλάκα και το Θησείο προβάδισμα έχουν τα νεοκλασικά και τα οροφοδιαμερίσματα, κυρίως όταν είναι πλήρως ανακαινισμένα, διατηρούν τον ιστορικό τους χαρακτήρα και διαθέτουν θέα προς την Ακρόπολη.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο Σύνταγμα, το Μοναστηράκι και το Ψυρρή, όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται μεταξύ άλλων σε βιομηχανικού χαρακτήρα lofts και επαγγελματικούς χώρους που μπορούν να αλλάξουν χρήση και να αξιοποιηθούν ως τουριστικά καταλύματα ή μικρά ξενοδοχεία.

Στους Αμπελόκηπους, το Μουσείο, το Γκύζη, τα Εξάρχεια και το Κουκάκι μεγαλύτερη ζήτηση εμφανίζουν μικρότερα διαμερίσματα δύο ή τριών δωματίων. Πρόκειται για ακίνητα που μπορούν να απευθυνθούν τόσο σε όσους αναζητούν κατοικία όσο και σε μικρότερους επενδυτές που επιδιώκουν εισόδημα από μακροχρόνια εκμίσθωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περίπου το 80% των αγοραστών αφορά ξένους και εγχώριους επενδυτές, ενδιαφερόμενους για τη Golden Visa, θεσμικά κεφάλαια αλλά και ελληνικές οικογένειες που τοποθετούν μικρότερα κεφάλαια στην αγορά κατοικίας.

Golden Visa, Μετρό και ανακαινισμένα ακίνητα

Μία σειρά εξελίξεων επηρεάζει πλέον διαφορετικά κάθε περιοχή του κέντρου. Τα νέα όρια της Golden Visa έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για μεγαλύτερα και ακριβότερα ακίνητα, ενώ παράλληλα καταγράφεται στροφή προς τα serviced apartments, καθώς η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει ωριμάσει και σε ορισμένα σημεία εμφανίζει σημάδια κορεσμού.

Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει τις προσδοκίες για περιοχές όπως τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, καθώς η βελτίωση της προσβασιμότητας λειτουργεί παραδοσιακά υποστηρικτικά για τις αξίες των ακινήτων.

Στην περιοχή του Μουσείου, το ενδιαφέρον συνδέεται και με τις προσδοκίες που δημιουργούν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, οι αγοραστές γίνονται περισσότερο επιλεκτικοί ως προς την κατάσταση των ακινήτων. Τα πλήρως ανακαινισμένα σπίτια με υψηλότερη ενεργειακή κλάση αποκτούν προβάδισμα, καθώς περιορίζουν το πρόσθετο κόστος για τον νέο ιδιοκτήτη και μπορούν να υποστηρίξουν υψηλότερα ενοίκια.

Έτσι, πίσω από τη γενική άνοδο του κέντρου διαμορφώνεται μια αγορά πολλών ταχυτήτων: από τις premium τοποθεσίες που έχουν ξεπεράσει τα 5.000 και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό έως γειτονιές όπου η χαμηλότερη τιμή εισόδου εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια για μικρότερες επενδύσεις.

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