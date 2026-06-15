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ΕΛΛΑΔΑ

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15.06.2026 11:07

Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων μεταφέρθηκε το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια

15.06.2026 11:07
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Φωτιά στο Μενίδι σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων: Πάνω από 10 πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες (video)

Το μικρό συνόδευε τον ιδιοκτήτη του τη στιγμή της επίθεσης και παρέμεινε δίπλα του ακόμη και μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 25χρονος είχε βγει για βόλτα με το κατοικίδιό του όταν δέχθηκε τα πυρά που του στοίχισαν τη ζωή.

Μετά το περιστατικό, το σκυλάκι βρήκε καταφύγιο κάτω από το χέρι του νεκρού άνδρα και αρνιόταν να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και αστυνομικοί προσπάθησαν να το προσεγγίσουν, ωστόσο εκείνο παρέμενε κοντά στον ιδιοκτήτη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν και πολίτες που εξέφρασαν ενδιαφέρον να το αναλάβουν.

Έπειτα από εισαγγελική εντολή, η ΕΛ.ΑΣ. παρέδωσε το ζώο στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων, όπου φιλοξενείται προσωρινά.

Μιλώντας στον ANT1, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα, ανέφερε ότι ο σκύλος δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση και πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

«Θα εξεταστεί από τους κτηνιάτρους μας, θα πάει στο ΔΙΚΕΠΑΖ, θα τσιπαριστεί, θα κάνει εμβόλια. Είναι περίπου έξι ετών. Θα επιστρέψει εδώ, όπου θα περιμένουμε την εντολή εισαγγελέα για το τι θα κάνουμε», είπε.

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