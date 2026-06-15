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15.06.2026 10:26

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Προσωρινά κρατούμενοι γιος και βοσκός – Υπό κατ’ οίκον περιορισμό ο πατέρας

15.06.2026 10:26
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Υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας και αποφυγής τυχόν επεισοδίων απολογήθηκαν την Κυριακή (14/6) οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι Ηρακλείου.

Αρχικά, ο 57χρονος πατέρας, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τούς ήταν να απολογηθούν σήμερα (15/6), αλλά αυτό έγινε μια μέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, με τους κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση να αρνούνται επίμονα κάθε εμπλοκή και μετά από τιτάνια «μάχη» των συνηγόρων υπεράσπισης, εισαγγελέας και ανακρίτρια έκριναν προσωρινά κρατούμενους τον 32χρονο γιο και τον 59χρονο εργάτη-βοσκό.

Ως προς τον 57χρονο πατέρα, υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας και έτσι πλέον θα κληθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του. Μέχρι τότε ο 57χρονος θα τεθεί, όπως προβλέπεται, σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.

Θέση της υπεράσπισης είναι ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να «δένουν» τους κατηγορούμενους με την συγκεκριμένη πράξη που τους αποδίδεται και σε κάθε περίπτωση ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι και ότι δεν χτύπησαν τον άτυχο πατέρα.

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