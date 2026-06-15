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15.06.2026 10:08

Ξάνθη: Γαμπρός «έμεινε» στο ασανσέρ, με πέντε φίλους του – Στην εκκλησία περίμενε η νύφη (video)

15.06.2026 10:08
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Το καλοκαίρι έχει φτάσει πλέον και παραδοσιακά αυτή είναι η περίοδος που οι γάμοι είναι δεκάδες κάθε Σαββατοκύριακο.

Ενα από αυτά τα… απρόοπτα αποτυπώνεται σε ένα βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατ. προβολές μέσα σε μια ημέρα.

«Αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη τον γαμπρό» έγραψε ο χρήστης του TikTok που ανέβασε το βίντεο το οποίο δείχνει τον άνδρα που παντρεύεται στην Ξάνθη να έχει… κλειστεί μέσα στο ασανσέρ μαζί με τους φίλους του.

@benjaminneofytidis Αντι να περιμενει ο γαμπρος την νύφη, περιμένει η νύφη τον γαμπρό 🤣 #greekwedding #γαμπροσ #fyp #foryour @Sele @Electra @Ripen ♬ original sound – Βενιαμίν Νεοφυτίδης

Οι συγγενείς κάλεσαν την Πυροσβεστική να τους απεγκλωβίσει και όταν ο πυροσβέστης άνοιξε την πόρτα του ανελκυστήρα βγήκαν από μέσα… έξι άτομα.

Οι περισσότεροι ξέσπασαν σε γέλια, ευχαρίστησαν τον άνδρα της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια έφυγαν τρέχοντας για την εκκλησία καθώς η νύφη περίμενε.

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