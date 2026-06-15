Ξάνθη: Γαμπρός «έμεινε» στο ασανσέρ, με πέντε φίλους του – Στην εκκλησία περίμενε η νύφη (video)

Το καλοκαίρι έχει φτάσει πλέον και παραδοσιακά αυτή είναι η περίοδος που οι γάμοι είναι δεκάδες κάθε Σαββατοκύριακο.

Ενα από αυτά τα… απρόοπτα αποτυπώνεται σε ένα βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατ. προβολές μέσα σε μια ημέρα.

«Αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη τον γαμπρό» έγραψε ο χρήστης του TikTok που ανέβασε το βίντεο το οποίο δείχνει τον άνδρα που παντρεύεται στην Ξάνθη να έχει… κλειστεί μέσα στο ασανσέρ μαζί με τους φίλους του.

Οι συγγενείς κάλεσαν την Πυροσβεστική να τους απεγκλωβίσει και όταν ο πυροσβέστης άνοιξε την πόρτα του ανελκυστήρα βγήκαν από μέσα… έξι άτομα.

Οι περισσότεροι ξέσπασαν σε γέλια, ευχαρίστησαν τον άνδρα της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια έφυγαν τρέχοντας για την εκκλησία καθώς η νύφη περίμενε.

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