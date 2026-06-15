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15.06.2026 10:29

Φωτιά στο Μενίδι σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων: Πάνω από 10 πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες (video)

15.06.2026 10:29
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Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα στη πυροσβεστική, αυτή τη φορά για φωτιά σε κατάστημα στο Μενίδι.

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη φωτιά σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, αυτή τη φορά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στην οδό Ιωνίας στο Μενίδι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο για την ασφάλεια των οδηγών.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε στον ουρανό, δείχνοντας πως η φωτιά μαίνεται ακόμη.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες, ξέσπασε η φωτιά, ενώ τις έρευνες αναμένεται να αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες ξέσπασαν από αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν μέσα στην επιχείρηση.

Κάτοικοι της περιοχής αγωνιούν για την έκβαση της επιχείρησης, μιας και καίγονται εύφλεκτα υλικά.

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

  • Λ. Ιωνίας και γέφυρας Αττικής οδού
  • Ορφέως και Λ. Ιωνίας
  • Κύπρου και Αθ. Μπόσδα

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