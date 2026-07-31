Η FIFA απάντησε με «καρφιά» στην UEFA για το μποϊκοτάζ: Εμείς προχωράμε, καμία μεμονωμένη οντότητα δεν εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες

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Η FIFA όχι μόνο δείχνει αμετανόητη μετά τις διαμαρτυρίες από τρεις ηπειρωτικές ομοσπονδίες, αλλά δήλωσε σε ανακοίνωσή της, πως είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ, ισχυριζόμενη ότι δεν «πρόκειται για πώληση» αλλά για… επένδυση που θα φέρει χρήματα στις ομοσπονδίες.

Η παγκόσμια ομοσπονδία μάλιστα πέταξε και «καρφιά» για την απόφαση της UEFA να μποϊκοτάρει διοργανώσεις της στο μέλλον, λέγοντας ότι δεν εκπροσωπεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βέβαια, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι χωρίς τις ευρωπαϊκές ομάδες, όχι μόνο θα αποδυναμωθούν οι διοργανώσεις της, αλλά δεν θα έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση της FIFA

«Η FIFA αναγνωρίζει και σέβεται τα σχόλια και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν δημόσια.

Η FIFA επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε μια ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης.

Ανακριβή δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης διέκοψαν την προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης.

Έχουμε λάβει υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τις αντίστοιχες συνομοσπονδίες σχετικά με την προτεινόμενη ίδρυση της FIFA Forward Enterprise (FFE) και θα θέλαμε να απαντήσουμε στα ζητήματα που προέκυψαν μετά τα αρχικά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Τρίτη.

Σεβόμαστε τα σχόλια και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν δημόσια και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε μια ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης.

Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης διαταράχθηκε από ανακριβή δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή, ώστε κάθε Ομοσπονδία-Μέλος (MA) να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την ψήφο της στη βάση πραγματικών στοιχείων.

Η FFE προτάθηκε αποκλειστικά για να διασφαλίσει ότι όλες οι Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA (MAs) θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική συμμετοχή στις εμπορικές ευκαιρίες που προσφέρει το ποδόσφαιρο στις αντίστοιχες χώρες τους, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος ούτε του πνεύματος ούτε της διακυβέρνησης της FIFA ή του ίδιου του ποδοσφαίρου.

Κανείς δεν πουλά το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι που η FIFA θα εξέταζε ποτέ.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις, όμως καμία μεμονωμένη οντότητα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί και τις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη παγκοσμίως. Κάθε Ομοσπονδία-Μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει την πρόταση και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του δικού της μέλλοντος. Αυτές είναι οι δημοκρατικές αρχές της FIFA.

Σύμφωνα με την πρόταση:

Η FFE θα μεταφέρει τις εμπορικές δραστηριότητες και τις επιχειρησιακές λειτουργίες διοργάνωσης εκδηλώσεων της FIFA σε μια θυγατρική εταιρεία, η οποία θα ανήκει και θα ελέγχεται μόνιμα από τη FIFA.

Η εμπορική αξία που θα δημιουργείται θα διανέμεται και στις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη, επιτρέποντας σε κάθε μία να πραγματοποιεί ουσιαστικές επενδύσεις στο ποδόσφαιρο της χώρας της.

Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε Ομοσπονδία-Μέλος θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω του προγράμματος FIFA Forward Development για την επόμενη τετραετία (2027-2030), ανεξάρτητα από τη στάση ή την υποστήριξή της προς την πρόταση.

Η αυξημένη αυτή χρηματοδότηση θα προέλθει από τα πρόσθετα έσοδα που θα δημιουργεί η FFE μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA, προς όφελος όλων των Ομοσπονδιών-Μελών.

Το πρόγραμμα FIFA Fast Forward αποτελεί εφάπαξ αναπτυξιακή χρηματοδότηση επιπλέον 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ανά Ομοσπονδία-Μέλος. Η συμμετοχή θα είναι απολύτως προαιρετική για όλες τις Ομοσπονδίες-Μέλη, εφόσον προχωρήσει η πρόταση για την FFE, και θα χρηματοδοτηθεί μέσω εξωτερικών επενδύσεων, χωρίς παραχώρηση του ελέγχου ή οποιαδήποτε μεταβολή της δομής διακυβέρνησης της FIFA.

Χωρίς την υποστήριξη της πλειοψηφίας των Ομοσπονδιών-Μελών, οι εμπορικές δραστηριότητες της FIFA θα παραμείνουν αμετάβλητες. Η FFE δεν θα δημιουργηθεί.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν την αφετηρία της διαδικασίας διαβούλευσης και είναι ανοικτά προς συζήτηση στο πλαίσιό της. Η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην έγκριση, την απόρριψη ή την τροποποίηση της πρότασης, είτε στο σύνολό της είτε επιμέρους.

Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση της πρότασης για την FFE: πρωτοφανής αναπτυξιακή χρηματοδότηση, πραγματικά παγκόσμια συμμετοχή στις εμπορικές ευκαιρίες του αθλήματός μας και πλήρης αυτοδιάθεση για όλες τις Ομοσπονδίες-Μέλη μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας.

Οι διευκρινίσεις από το… twitter

Ωστόσο, τα περί «διαδικασίας διαβούλευσης» με τις ομοσπονδίες για το εγχείρημα της FIFA διαψεύστηκαν και μάλιστα με… εξευτελιστικό τρόπο, αφού μέχρι και το twitter κάτω από την ανάρτηση της ομοσπονδίας στον λογαριασμό της, πόσταρε ένα πλαίσιο ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα.

«Η UEFA, η CONCACAF και η AFC δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για την πρόταση της FFE μέσω δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης και όχι μέσω άμεσης διαβούλευσης από τη FIFA, ασκώντας κριτική για την έλλειψη της προβλεπόμενης θεσμικής διαδικασίας. Η UEFA έχει δεσμευθεί ότι θα μποϊκοτάρει όλες τις διοργανώσεις της FIFA εάν η πρόταση προχωρήσει» αναφέρει, «αδειάζοντας» και η ίδια η πλατφόρμα τον Ινφαντίνο.

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Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο – Πέθανε ο σπουδαίος Φράνκο Μπαρέζι

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Takeaways by to pontiki AI

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η Μίλαν ανακοίνωσε επίσημα την είδηση του θανάτου του ιστορικού της ποδοσφαιριστή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπαρέζι αγωνίστηκε αποκλειστικά στη Μίλαν σε ολόκληρη την καριέρα του, κατακτώντας πολυάριθμους τίτλους και διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο.

Ο εκλιπών κατέγραψε 81 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 και φτάνοντας στον τελικό της διοργάνωσης το 1994.

Το 2025 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα πριν από την επιδεινωμένη κατάσταση της υγείας του.

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Τεράστια θλίψη στο ιταλικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του επίσημου λογαριασμού της Μίλαν στα social media με τους «ροσονέρι» να αποχαιρετούν τον εμβληματικό τους αρχηγό με μια ανακοίνωση.

Μάλιστα η συγκεκριμένη, τραγική εξέλιξη, έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει φύγει από τη ζωή την Τετάρτη (29/7), κάτι το οποίο είχε διαψεύσει η Μίλαν.https://www.instagram.com/p/Dbcfi-RoRbJ/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=485&rd=https%3A%2F%2Fwww.topontiki.gr&rp=%2F2026%2F07%2F31%2Fthrinos-sto-pagkosmio-podosfero-pethane-o-spoudeos-franko-barezi%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A488.19999999995343%2C%22ls%22%3A40.300000000046566%2C%22le%22%3A336.30000000004657%7D

Ο Μπαρέζι αποτέλεσε το σύμβολο της Μίλαν, καθώς αγωνίστηκε τους «ροσονέρι» σε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα. Με τη φανέλα της Μίλαν αγωνίστηκε σε 719 επίσημους αγώνες, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Ιταλίας, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα, τρία Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και τέσσερα Σούπερ Καπ Ιταλίας. Η αφοσίωσή του στον σύλλογο ήταν μοναδική, με τη Μίλαν να αποσύρει τη φανέλα με το ιστορικό Νο6 προς τιμήν του μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

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Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, φόρεσε 81 φορές τη φανέλα της Ιταλίας και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 στην Ισπανία. Δώδεκα χρόνια αργότερα οδήγησε ως αρχηγός τη «σκουάντρα ατζούρα» μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 2025 είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα και ακολούθησε θεραπεία, δίνοντας με αξιοπρέπεια τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.

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