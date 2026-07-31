Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο – Πέθανε ο σπουδαίος Φράνκο Μπαρέζι

Takeaways by to pontiki AI Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η Μίλαν ανακοίνωσε επίσημα την είδηση του θανάτου του ιστορικού της ποδοσφαιριστή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπαρέζι αγωνίστηκε αποκλειστικά στη Μίλαν σε ολόκληρη την καριέρα του, κατακτώντας πολυάριθμους τίτλους και διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο.

Ο εκλιπών κατέγραψε 81 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 και φτάνοντας στον τελικό της διοργάνωσης το 1994.

Το 2025 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα πριν από την επιδεινωμένη κατάσταση της υγείας του.

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Τεράστια θλίψη στο ιταλικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του επίσημου λογαριασμού της Μίλαν στα social media με τους «ροσονέρι» να αποχαιρετούν τον εμβληματικό τους αρχηγό με μια ανακοίνωση.

Μάλιστα η συγκεκριμένη, τραγική εξέλιξη, έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει φύγει από τη ζωή την Τετάρτη (29/7), κάτι το οποίο είχε διαψεύσει η Μίλαν.

Ο Μπαρέζι αποτέλεσε το σύμβολο της Μίλαν, καθώς αγωνίστηκε τους «ροσονέρι» σε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα. Με τη φανέλα της Μίλαν αγωνίστηκε σε 719 επίσημους αγώνες, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Ιταλίας, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα, τρία Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και τέσσερα Σούπερ Καπ Ιταλίας. Η αφοσίωσή του στον σύλλογο ήταν μοναδική, με τη Μίλαν να αποσύρει τη φανέλα με το ιστορικό Νο6 προς τιμήν του μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, φόρεσε 81 φορές τη φανέλα της Ιταλίας και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 στην Ισπανία. Δώδεκα χρόνια αργότερα οδήγησε ως αρχηγός τη «σκουάντρα ατζούρα» μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 2025 είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα και ακολούθησε θεραπεία, δίνοντας με αξιοπρέπεια τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.

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