Μανώλης Κονταρός: Ακύρωσε την εμφάνισή του στο Ρέθυμνο ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα των πυρκαγιών

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Τη συναυλία του στο Ρέθυμνο ακύρωσε ο Μανώλης Κονταρός ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα των πυρκαγιών, αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης των πύρινων μετώπων.

Την ανακοίνωση έκανε μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγες ώρες πριν το live του με το συγκρότημά του.

«Ακυρώνεται λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν το Ρέθυμνο και ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου θρηνεί την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στην φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου.

58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη

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