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30.07.2026 07:46

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος για τους νεκρούς πυροσβέστες, σήμερα οι κηδείες τους

30.07.2026 07:46
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Θρήνος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και όχι μόνο, για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στην φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου.

Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστούν σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρεθύμνο.

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