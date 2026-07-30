Γιώργος Χρανιώτης: «Στο δικό μου σύμπαν ο Θεός δεν έχει να κάνει με θρησκείες»

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Για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής, τη σχέση του με τον Θεό, αλλά και την εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο ηθοποιός τόνισε ότι για τον ίδιο η πίστη δεν έχει να κάνει με θρησκείες και σε κάθε περίπτωση όχι με φανατισμό.

Με την ίδια ευκολία που μπορεί να προσευχηθεί σε έναν χριστιανικό ναό, μπορεί να το κάνει και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό, υπογραμμίζει.

«Και πιστεύω και προσεύχομαι. Αλλά στο δικό μου σύμπαν ο Θεός δεν έχει να κάνει με θρησκείες. Τις προάλλες, μια Κυριακή, πήγα στην εκκλησία για να παρακολουθήσω τη θεία λειτουργεία. Ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει δυο φορές στο Άγιο Όρος. Αλλά με την ίδια ευκολία μπορώ να μπω και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό ναό και να προσευχηθώ. Ο ρόλος των θρησκειών είναι να σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά με τον Θεό, όχι να φανατίζεσαι. Δεν αναφέρομαι στο Κοράνι γιατί φυσικά δεν θα ασπαστώ τις ιδέες του. Αλλά ούτε θα ταυτιστώ με τις χριστιανικές δέκα εντολές. Προτιμώ να φτιάξω τον προσωπικό μου κώδικα ηθικής» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε στο διάστημα που είχε βάλει στη ζωή του την ψυχοθεραπεία, επισημαίνοντας ότι ήταν κάτι που αν μη τι άλλο τον βοήθησε.

«Έκανα ψυχοθεραπεία για πολλά χρόνια αλλά σταμάτησα. Βασικά, είναι σαν μια σχέση με διαλείμματα. Μάλιστα, πήγα χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Αισθάνθηκα ότι η ψυχοθεραπεία είναι προπόνηση της ψυχής. Όπως πηγαίνω στο γυμναστήριο. Απλώς, με τη γυμναστική τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά» τόνισε.

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