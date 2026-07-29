Μπιάνκα Σενσόρι: Ποζάρει γυμνή στον… φακό του Κάνιε Γουέστ – Νέα προκλητικά στιγμιότυπα από βραδινή τους έξοδο (Photos)

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Φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή δημοσίευσε ο Κάνιε Γουέστ ο οποίος ανέβασε επιπλέον διάφορα προκλητικά στιγμιότυπα από βραδινή τους έξοδο.

Σε αυτά, ο 49χρονος ράπερ μοιράστηκε εικόνες στις οποίες η 31χρονη σύζυγός του φορά ένα διάφανο κορμάκι χωρίς εσώρουχα, με την ίδια να καλύπτει τα επίμαχα σημεία με το πόδι της.

Ποζάρει, μάλιστα, έχοντας τοποθετήσει τον αντίχειρά της στα χείλη της, ενώ διπλα της βρίσκονται δύο γυναίκες.

Αργότερα, ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε μία ακόμη φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι, με τη σύζυγό του να φορά ένα μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ και διχτυωτό καλσόν, καθώς προχωρά μαζί του, κρατώντας του το χέρι.

Η Σενσόρι έκανε τις δικές της αναρτήσεις, ενώ αναδημοσίευσε φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη έξοδο, ποζάροντας ξανά ανάμεσα σε δύο γυναίκες, με τα εν λόγω στιγμιότυπα να την απεικονίζουν να τραβά ακόμη πιο χαμηλά το ντεκολτέ της, καλύπτοντας το «ατύχημα» που προκάλεσε με ένα emoji. Στη φωτογραφία υπάρχει και ο Γουέστ ο οποίος φαίνεται στο φόντο να χαμογελά πλατιά.

Σε άλλο στιγμιότυπο η Σενσόρι φωτογραφήθηκε κάνοντας κάθισμα, γυρίζοντας την πλάτη της προς την κάμερα…

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