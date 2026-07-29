FDA: «Πράσινο φως» για νέο φάρμακο που αντιμετωπίζει τοπικά προχωρημένους ή μεταστατικούς συμπαγείς καρκίνους

Takeaways by to pontiki AI Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε το selpercatinib για τη θεραπεία ασθενών με προχωρημένους συμπαγείς όγκους που φέρουν μεταλλάξεις του γονιδίου RET.

Η νέα θεραπεία εφαρμόζει μια προσέγγιση ανεξάρτητη από την ιστολογική προέλευση του όγκου, στοχεύοντας συγκεκριμένες μοριακές αλλαγές σε ενήλικες και παιδιά.

Κλινικές μελέτες κατέδειξαν σημαντική αντικαρκινική δραστικότητα και μακροχρόνια ανταπόκριση σε ασθενείς με περιορισμένες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της νόσου τους.

Η έγκριση υπογραμμίζει τη σημασία της εκτεταμένης μοριακής ανάλυσης, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της μοριακής βιολογίας στην εξέλιξη της σύγχρονης ογκολογικής πρακτικής.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η εξατομικευμένη ογκολογία συνεχίζει να αλλάζει τη θεραπευτική προσέγγιση των συμπαγών νεοπλασμάτων, με τη μοριακή ταυτοποίηση οδηγών μεταλλάξεων να αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της κλινικής πρακτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε πλήρη έγκριση στο selpercatinib, έναν εκλεκτικό αναστολέα της κινάσης RET, για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών ηλικίας δύο ετών και άνω με τοπικά προχωρημένους ή μεταστατικούς συμπαγείς όγκους που φέρουν σύντηξη (fusion) του γονιδίου RET, όπως αυτή ανιχνεύεται με εγκεκριμένη μοριακή διαγνωστική δοκιμασία.

Η νέα θεραπεία χορηγείται σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος και λεπτού εντέρου, των ωοθηκών, του μαστού, του σαρκώματος και άλλους.

Η έγκριση αφορά ασθενείς των οποίων η νόσος έχει παρουσιάσει εξέλιξη μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία ή για τους οποίους δεν υπάρχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές, όπως αναφέρουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Οι αναδιατάξεις του γονιδίου RET αποτελούν σχετικά σπάνιες αλλά ιδιαίτερα ισχυρές ογκογόνες μεταβολές, οι οποίες οδηγούν σε συνεχή ενεργοποίηση της οδού σηματοδότησης της τυροσινικής κινάσης RET, προάγοντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Αν και απαντώνται συχνότερα στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και σε ορισμένους καρκίνους του θυρεοειδούς, μπορούν επίσης να ανιχνευθούν σε ένα ευρύ φάσμα σπανιότερων συμπαγών νεοπλασμάτων.

Η νέα έγκριση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης tissue-agnostic θεραπευτικής προσέγγισης, όπου το θεραπευτικό κριτήριο δεν αποτελεί η ιστολογική προέλευση του όγκου αλλά η παρουσία μιας συγκεκριμένης μοριακής μετάλλαξης.

Η μελέτη

Η αποτελεσματικότητα του selpercatinib τεκμηριώθηκε κυρίως από τη διεθνή πολυκεντρική μελέτη LIBRETTO-001, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με RET fusion–θετικούς συμπαγείς όγκους διαφορετικούς από τον καρκίνο του πνεύμονα και του θυρεοειδούς.

Συνολικά αξιολογήθηκαν 75 ασθενείς με προχωρημένη νόσο, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει προηγούμενη συστηματική θεραπεία ή δεν διέθεταν άλλη αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το συνολικό ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (Overall Response Rate, ORR) ανήλθε στο 47%, ενώ η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης έφθασε τους 24,5 μήνες, γεγονός που υποδηλώνει όχι μόνο σημαντική αντικαρκινική δραστικότητα αλλά και μακροχρόνια διατήρηση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.

Σε ποιους καρκίνους χορηγείται η νέα θεραπεία

Οι ανταποκρίσεις καταγράφηκαν σε ένα εξαιρετικά ετερογενές φάσμα κακοηθειών, συμπεριλαμβανομένων:

του καρκίνου του παχέος εντέρου,

του παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος,

του χολαγγειοκαρκινώματος,

των σαρκωμάτων μαλακών μορίων,

του καρκίνου του μαστού,

των νευροενδοκρινών όγκων,

του καρκίνου των ωοθηκών,

του λεπτού εντέρου,

καρκινωμάτων αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας.

Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου επιβεβαιώθηκε και στον παιδιατρικό πληθυσμό μέσω της μελέτης LIBRETTO-121, η οποία περιέλαβε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με προχωρημένους, ανθεκτικούς RET fusion–θετικούς όγκους.

Το φάρμακο

Το selpercatinib χορηγείται από του στόματος δύο φορές ημερησίως. Για τα παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών εφαρμόζεται εξατομικευμένο δοσολογικό σχήμα βάσει των επίσημων οδηγιών χορήγησης.

Παρενέργειες

Όπως συμβαίνει με όλες τις στοχευμένες θεραπείες, απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση της ασφάλειας. Στις σημαντικότερες προειδοποιήσεις περιλαμβάνονται η ηπατοτοξικότητα, η διάμεση πνευμονοπάθεια/πνευμονίτιδα, η αρτηριακή υπέρταση, η παράταση του διαστήματος QT, τα αιμορραγικά επεισόδια, οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, το σύνδρομο λύσης όγκου, η καθυστέρηση επούλωσης τραυμάτων και ο υποθυρεοειδισμός.

Συμπέρασμα

Η χορήγηση πλήρους έγκρισης από τον FDA αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ογκολογία ακριβείας και ενισχύει περαιτέρω τη σημασία της εκτεταμένης μοριακής ανάλυσης μέσω τεχνολογιών όπως η αλληλούχηση νέας γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS).

Η ανίχνευση σπάνιων αλλά θεραπεύσιμων γενετικών μεταβολών, όπως οι συντήξεις του RET, επιτρέπει την επιλογή ιδιαίτερα αποτελεσματικών στοχευμένων θεραπειών ανεξάρτητα από την ιστολογική προέλευση του όγκου, προσφέροντας ουσιαστικές και συχνά μακροχρόνιες κλινικές ανταποκρίσεις σε ασθενείς με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι το μέλλον της ογκολογίας βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη μοριακή βιολογία του όγκου και όχι αποκλειστικά στην ανατομική του εντόπιση.

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΔΥ: Σε ποιες περιοχές της χώρας έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και ποιες είναι υψηλού κινδύνου

Οι πιο συχνές ουρολογικές παθήσεις το καλοκαίρι – Τι να προσέξετε

Αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους ασθενείς: Επεκτείνεται και στους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς