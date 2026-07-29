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29.07.2026 13:08

Στο πόδι οι κάτοικοι στην Άφυτο Χαλκιδικής για κεραία κινητής ανάμεσα σε σπίτια 

29.07.2026 13:08
keraia

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Σε αναβρασμό είναι ολόκληρη η Άφυτος Χαλκιδικής, λόγω της επιχειρούμενης εγκατάστασης μιας κεραίας από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μέσα στο χωριό, ανάμεσα σε σπίτια!

Από το πρωί της Τετάρτης επικρατεί ένταση στην περιοχή, καθώς οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν μαζικά δαμαρτυρόμενοι για την κεραία, με αποτέλεσμα να φτάσουν ισχυρες αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπούν επεισόδια.

Η υπόθεση γεννά τεράστια ερωτήματα για την επιλογή του χώρου, την κίνηση της εταιρείας και τις διαδικασίες με τις οποίες δόθηκε η όποια άδεια.

Για το θέμα έχει καταθέσει αναφορά στη Βουλή προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αποστολης Πάνας, ενώ το πρωί της Πέμπτης συνεδριάζει εκτακτως το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ανάλογες προβληματικές περιπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η αναφορά του κ. Πάνα:

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