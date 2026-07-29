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29.07.2026 14:49

ΕΡΤ: Στο δυναμικό του ΕΡΤNews και η Βελίκα Καραβάλτσιου

29.07.2026 14:49
velika-karavaltsiou

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Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ με σκοπό να ενισχύσει το ΕΡΤNews, προερχόμενη από το Mega.

Η Καραβάλτσιου άρχισε τη δημοσιογραφική πορεία της στην ΕΡΤ3, παράλληλα με τις σπουδές της στη δημοσιογραφία.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής «έχει υπηρετήσει την ενημέρωση μέσα από την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, η Ουκρανία και το Ισραήλ, μεταφέροντας με συνέπεια και επαγγελματισμό την εικόνα των γεγονότων», ενημερώνει η ΕΡΤ.

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