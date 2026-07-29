search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 17:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 16:10

Επεισόδια με Ισραηλινούς τουρίστες στα Μάλια: Πετούσαν μπουκάλια σε περαστικούς  

29.07.2026 16:10
israilinoi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά επεισόδια με πρωταγωνιστές Ισραηλινούς τουρίστες σημειώθηκαν στα Μάλια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας τα ξημερώματα της 26 Ιουλίου Ισραηλινοί τουρίστες άρχισαν να πετούν γυάλινα μπουκάλια από τα μπαλκόνια των δωματίων τους. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν, πετώντας πίσω τα μπουκάλια στους Ισραηλινούς.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να ηρεμήσουν το πλήθος. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σκεπάρνι στο δωμάτιο ενός εκ των Ισραηλινών.

Αλλιώς τα παρουσίασαν οι Ισραηλινοί

Το περιστατικό απασχόλησε και το υπουργείο Διασποράς του Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινοί κάλεσαν την πρεσβεία τους, παρουσιάζοντας μια διαμετρικά αντίθετη εκδοχή για τα γεγονότα.

Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι ενώ τραγουδούσαν στα εβραϊκά, άγνωστοι άρχισαν να φωνάζουν «Γα@@@ το Ισραήλ» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με την εκδοχή των Ισραηλινών τα ίδια άτομα άρχισαν να τους πετάνε γυάλινα μπουκάλια, ενώ τους ακολούθησαν στο ξενοδοχείο τους, όπου προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο. 

Προς το παρόν δεν έχουν ασκηθεί διώξεις στους εμπλεκόμενους.

Διαβάστε επίσης

Πάρος: Η φωτιά εξαπλώθηκε σε περίπου 10.000 στρέματα – Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, φόβοι για αναζωπυρώσεις

Σύρος: «Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια του δράστη», επιμένει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας

Σταύρος Γεωργίου: «Με το θύμα γνωριζόμασταν εδώ και πολύ καιρό, είχε αναλάβει τα έγγραφά μου για το άσυλο» φέρεται να είπε ο 28χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
openai
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έχει ξεκινήσει η εξέγερση των ρομπότ; Η «απόδραση» μοντέλων της OpenAI και η εισβολή σε πλατφόρμες 

navagosostria pilio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, την επανέφερε με ΚΑΡΠΑ η ναυαγοσώστρια

fotia-gallia-786234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ελλάδα στο «κόκκινο» για τις φωτιές – Η προειδοποίηση για τις νέες εστίες κινδύνου και οι «πολύ δύσκολες» ημέρες που έρχονται

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

plysimo piatoon – new
ΥΓΕΙΑ

Τα σφουγγάρια των πιάτων είναι ιδανική «κρυψώνα» για σαλμονέλα και άλλα μικρόβια που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

karamitrou-new
MEDIA

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών - Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 17:52
openai
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έχει ξεκινήσει η εξέγερση των ρομπότ; Η «απόδραση» μοντέλων της OpenAI και η εισβολή σε πλατφόρμες 

navagosostria pilio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, την επανέφερε με ΚΑΡΠΑ η ναυαγοσώστρια

fotia-gallia-786234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ελλάδα στο «κόκκινο» για τις φωτιές – Η προειδοποίηση για τις νέες εστίες κινδύνου και οι «πολύ δύσκολες» ημέρες που έρχονται

1 / 3