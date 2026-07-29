Επεισόδια με Ισραηλινούς τουρίστες στα Μάλια: Πετούσαν μπουκάλια σε περαστικούς  

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Σοβαρά επεισόδια με πρωταγωνιστές Ισραηλινούς τουρίστες σημειώθηκαν στα Μάλια της Κρήτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας τα ξημερώματα της 26 Ιουλίου Ισραηλινοί τουρίστες άρχισαν να πετούν γυάλινα μπουκάλια από τα μπαλκόνια των δωματίων τους. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν, πετώντας πίσω τα μπουκάλια στους Ισραηλινούς.
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να ηρεμήσουν το πλήθος. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σκεπάρνι στο δωμάτιο ενός εκ των Ισραηλινών.
Το περιστατικό απασχόλησε και το υπουργείο Διασποράς του Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινοί κάλεσαν την πρεσβεία τους, παρουσιάζοντας μια διαμετρικά αντίθετη εκδοχή για τα γεγονότα.
Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι ενώ τραγουδούσαν στα εβραϊκά, άγνωστοι άρχισαν να φωνάζουν «Γα@@@ το Ισραήλ» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».
Σύμφωνα με την εκδοχή των Ισραηλινών τα ίδια άτομα άρχισαν να τους πετάνε γυάλινα μπουκάλια, ενώ τους ακολούθησαν στο ξενοδοχείο τους, όπου προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο.
Προς το παρόν δεν έχουν ασκηθεί διώξεις στους εμπλεκόμενους.
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