search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:32
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 18:07

Θρονιάστηκε στην κορυφή της τηλεθέασης το «Σόι σου» την Τρίτη (28/7)

29.07.2026 18:07
SOI_3

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σχεδόν ίδια τηλεθέαση είχαν τα δύο επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» την Τρίτη (28/7), παρόλο που δεν προβλήθηκαν διαδοχικά.

Ενδιάμεσα των δύο επεισοδίων μεταδόθηκε εκείνο της σειράς «Μπαμπά σ αγαπώ», στη διάρκεια του οποίου κάποιοι από εκείνους που παρακολούθησαν το «Σόι σου» των 20.00 άλλαξαν κανάλι και φαίνεται να επέστρεψαν στον Alpha, όχι όλοι πάντως οι περισσότεροι, για το «Σόι σου» των 22.00.

Τρίτη επιλογή ήταν το επεισόδιο της σειράς «Ευτυχισμένοι μαζί». Στη μέση της δεκάδας εμφανίστηκε το «IQ 160» ενώ την… τιμητική τους είχαν για το Star ο «Τροχός της τύχης» και το «Cash or Trash».

Η χαλαρότητα των τηλεθεατών απέναντι στην τηλεόραση ήταν πιο έντονη χθες καθώς εκτός των πρώτων δύο εκπομπών, οι υπόλοιπες κατάφεραν τηλεθέαση κάτω του 4% και ενδεικτικό της συνθήκης ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά, σε τηλεβαρόμετρο καθημερινής εμφανίστηκε στο Top 10 εκπομπή με τηλεθέαση κάτω του 3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Διαβάστε επίσης

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Και επισήμως στην ΕΡΤ ο Παναγιώτης Στάθης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perry-synaulia
LIFESTYLE

Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

dounavis-7234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρώπη στεγνώνει: Ξηρασία, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια – Η νέα πραγματικότητα από τη Βρετανία έως τον Δούναβη

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

O δρ. Άντονι Φάουτσι αρνήθηκε να καταθέσει σε επιτροπή της Γερουσίας για τον κορωνοϊό: Κατήγγειλε «εμμονική βεντέτα» εναντίον του 

kipseli rogmes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές από τις εργασίες του Μετρό

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόσταση 100 χλμ. μεταφέρθηκε ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη, το διάγραμμα του Meteo

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

karamitrou-new
MEDIA

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών - Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:32
perry-synaulia
LIFESTYLE

Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

dounavis-7234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρώπη στεγνώνει: Ξηρασία, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια – Η νέα πραγματικότητα από τη Βρετανία έως τον Δούναβη

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

O δρ. Άντονι Φάουτσι αρνήθηκε να καταθέσει σε επιτροπή της Γερουσίας για τον κορωνοϊό: Κατήγγειλε «εμμονική βεντέτα» εναντίον του 

1 / 3