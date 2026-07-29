Θρονιάστηκε στην κορυφή της τηλεθέασης το «Σόι σου» την Τρίτη (28/7)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σχεδόν ίδια τηλεθέαση είχαν τα δύο επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» την Τρίτη (28/7), παρόλο που δεν προβλήθηκαν διαδοχικά.

Ενδιάμεσα των δύο επεισοδίων μεταδόθηκε εκείνο της σειράς «Μπαμπά σ αγαπώ», στη διάρκεια του οποίου κάποιοι από εκείνους που παρακολούθησαν το «Σόι σου» των 20.00 άλλαξαν κανάλι και φαίνεται να επέστρεψαν στον Alpha, όχι όλοι πάντως οι περισσότεροι, για το «Σόι σου» των 22.00.

Τρίτη επιλογή ήταν το επεισόδιο της σειράς «Ευτυχισμένοι μαζί». Στη μέση της δεκάδας εμφανίστηκε το «IQ 160» ενώ την… τιμητική τους είχαν για το Star ο «Τροχός της τύχης» και το «Cash or Trash».

Η χαλαρότητα των τηλεθεατών απέναντι στην τηλεόραση ήταν πιο έντονη χθες καθώς εκτός των πρώτων δύο εκπομπών, οι υπόλοιπες κατάφεραν τηλεθέαση κάτω του 4% και ενδεικτικό της συνθήκης ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά, σε τηλεβαρόμετρο καθημερινής εμφανίστηκε στο Top 10 εκπομπή με τηλεθέαση κάτω του 3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Διαβάστε επίσης

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Και επισήμως στην ΕΡΤ ο Παναγιώτης Στάθης