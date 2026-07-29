Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Οι φυλές της Δεξιάς κρίνουν την κάλπη» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το κρίσιμο στοίχημα της Ν.Δ. να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου, αλλά και για τις ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο… σεισμού και τον ρόλο του κόμματος Σαμαρά, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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