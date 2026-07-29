Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της Κέιτι Πέρι, όταν η τραγουδίστρια εγκλωβίστηκε προσωρινά μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι που αποτελούσε μέρος του σκηνικού της εμφάνισής της.
Το συμβάν έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου, στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV στη Μάλτα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συναυλίας, η Κέιτι Πέρι θα έμπαινε στο φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές της θα το κυλούσαν μέχρι τη σκηνή. Ωστόσο, το κοινό το έσπρωξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο όπου έπρεπε να καταλήξει.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν την τραγουδίστρια να γελά με το απρόοπτο, ενώ παράλληλα κάνει χειρονομίες προς το κοινό, προσπαθώντας να δείξει προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να κινηθεί το μπουκάλι. Την ίδια στιγμή συνέχιζε να ερμηνεύει τα τραγούδια «Hot N Cold» και «I Kissed a Girl».
Τελικά, οι θαυμαστές της κατάφεραν να τη μεταφέρουν πίσω στη σκηνή και η συναυλία ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα απρόοπτα.
@katyperryuniverse
pls bring her back to stage thanks♬ Watch It Burn – Katy Perry
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