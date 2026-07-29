Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της Κέιτι Πέρι, όταν η τραγουδίστρια εγκλωβίστηκε προσωρινά μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι που αποτελούσε μέρος του σκηνικού της εμφάνισής της.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου, στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV στη Μάλτα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συναυλίας, η Κέιτι Πέρι θα έμπαινε στο φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές της θα το κυλούσαν μέχρι τη σκηνή. Ωστόσο, το κοινό το έσπρωξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο όπου έπρεπε να καταλήξει.

En nuestro capítulo de hoy “Para los que acaban de llegar, esto es lo más tranqui con Katy Perry”

Katalina Pérez (conocida en el mundo como Katy Perry) dentro de una botella de plástico viajando tranquilamente sobre el público pic.twitter.com/h20SE9jMKO — TRECE ENTERTAINMENT (@treceentmx) July 28, 2026

¡Se la llevaban! 😂 Katy Perry recorría al público dentro de una botella inflable gigante cuando la multitud comenzó a trasladarla en la dirección equivocada.



La cantante saludaba y señalaba hacia dónde debían llevarla, pero el mensaje parecía no llegar. pic.twitter.com/Tp9vu7O6bB — La Calle (@radiolacalle) July 28, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν την τραγουδίστρια να γελά με το απρόοπτο, ενώ παράλληλα κάνει χειρονομίες προς το κοινό, προσπαθώντας να δείξει προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να κινηθεί το μπουκάλι. Την ίδια στιγμή συνέχιζε να ερμηνεύει τα τραγούδια «Hot N Cold» και «I Kissed a Girl».

Katy Perry with her giant bottle at Musilac Festival in France 🇫🇷 pic.twitter.com/VD5GjvORQ3 July 9, 2026

Τελικά, οι θαυμαστές της κατάφεραν να τη μεταφέρουν πίσω στη σκηνή και η συναυλία ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα απρόοπτα.

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