search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 17:51
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 16:07

Κάτι τρέχει με τον Αυγερινό – Η ηχηρή απουσία, η παραίτηση και οι ανακατατάξεις στο επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού

29.07.2026 16:07
avgerinos thanasis 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια σειρά από διάφορα περιστατικά το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία και στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού, Θανάσης Αυγερινός, βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι εκτός κόμματος.

Τροφή για σενάρια έδωσε η ηχηρή απουσία του από κεντρική εκδήλωση του κόμματος για το ζήτημα των funds και των κόκκινων δανείων, καθώς ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη αποστασιοποίησης, ενώ όπως ο ίδιος ανακοίνωσε πριν λίγο, έχει πάψει να ασκεί τα καθήκοντα του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.Καταγγέλλει ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και δηλώνει ότι…πάει μερικές ημέρες διακοπές. Όπως ο ίδιος εξηγεί «από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου», χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τη σύνθεσή του.

Σημειώνεται ότι στο επιτελείο της Καρυστιανού, οι συνεχείς διαφωνίες μεταξύ στελεχών αλλά και με την ηγεσία έχουν φέρει ευρύτερες αλλαγές, ενώ και η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στις δημοσκοπήσεις προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό.

Αν και ο κ. Αυγερινός παραμένει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, θα φανεί το επόμενο διάστημα αν το όνομά του θα προστεθεί στη λίστα των αποχωρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ο Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στην Κωνσταντοπούλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
navagosostria pilio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, την επανέφερε με ΚΑΡΠΑ η ναυαγοσώστρια

fotia-gallia-786234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ελλάδα στο «κόκκινο» για τις φωτιές – Η προειδοποίηση για τις νέες εστίες κινδύνου και οι «πολύ δύσκολες» ημέρες που έρχονται

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

plysimo piatoon – new
ΥΓΕΙΑ

Τα σφουγγάρια των πιάτων είναι ιδανική «κρυψώνα» για σαλμονέλα και άλλα μικρόβια που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση

paralia
ΕΛΛΑΔΑ

Μην πάτε σε αυτές τις παραλίες για κολύμπι: Η λίστα του υπουργείου Υγείας με τις ακατάλληλες περιοχές 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

karamitrou-new
MEDIA

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών - Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 17:48
navagosostria pilio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, την επανέφερε με ΚΑΡΠΑ η ναυαγοσώστρια

fotia-gallia-786234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ελλάδα στο «κόκκινο» για τις φωτιές – Η προειδοποίηση για τις νέες εστίες κινδύνου και οι «πολύ δύσκολες» ημέρες που έρχονται

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

1 / 3