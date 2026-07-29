Κάτι τρέχει με τον Αυγερινό – Η ηχηρή απουσία, η παραίτηση και οι ανακατατάξεις στο επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού

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Μια σειρά από διάφορα περιστατικά το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία και στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού, Θανάσης Αυγερινός, βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι εκτός κόμματος.

Τροφή για σενάρια έδωσε η ηχηρή απουσία του από κεντρική εκδήλωση του κόμματος για το ζήτημα των funds και των κόκκινων δανείων, καθώς ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη αποστασιοποίησης, ενώ όπως ο ίδιος ανακοίνωσε πριν λίγο, έχει πάψει να ασκεί τα καθήκοντα του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.Καταγγέλλει ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και δηλώνει ότι…πάει μερικές ημέρες διακοπές. Όπως ο ίδιος εξηγεί «από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου», χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τη σύνθεσή του.

Σημειώνεται ότι στο επιτελείο της Καρυστιανού, οι συνεχείς διαφωνίες μεταξύ στελεχών αλλά και με την ηγεσία έχουν φέρει ευρύτερες αλλαγές, ενώ και η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στις δημοσκοπήσεις προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό.

Αν και ο κ. Αυγερινός παραμένει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, θα φανεί το επόμενο διάστημα αν το όνομά του θα προστεθεί στη λίστα των αποχωρήσεων.

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