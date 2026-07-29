Φυλλορροεί το κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος – Οργισμένη ανακοίνωση με καρφιά για «παράλληλο Γραφείο Τύπου»

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Με ανάρτηση στην προσωπική σελίδα που διατηρεί σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ο Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε ότι παίρνει αποστάσεις από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», καταγγέλλει ύποπτουςκαι φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και δηλώνει ότι…πάει μερικές ημέρες διακοπές.

Όπως ο ίδιος εξηγεί «από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου», χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Πάντως παραμένει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Ο Θανάσης Αυγερινός διευκρινίζει ότι εδώ και αρκετές ημέρες δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα του κινήματος, ούτε το εκπροσωπεί πλέον στα μέσα ενημέρωσης.

Κάνοντας λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων», σημειώνει ότι τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν πρόβλημα για κάθε συλλογικό σχηματισμό και ακόμη περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που επιδιώκει να παρέμβει δραστικά στην πολιτική ζωή.

«Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του», αναφέρει και κλείνει λέγοντας «καθείς εφ’ ω ετάχθη».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές –οι εχθροί τα ξέρουν ήδη– ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της “ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία”, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί “συμβουλάτορες” των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ’ ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές».

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