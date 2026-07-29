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29.07.2026 17:55

Τουρκία για Κυπριακό: Λύση με θεμέλιο την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων

29.07.2026 17:55
tourkia

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Τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό χαιρέτισε η Τουρκία , ωστόσο επανέλαβε ότι δεν θεωρεί πλέον βιώσιμα τα μοντέλα λύσης του παρελθόντος και υποστήριξε ότι μια συνολική διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ανέφερε ότι «χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό από την έναρξη της θητείας του».

Παράλληλα, τόνισε ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινό έδαφος για την επίτευξη λύσης μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί, θεωρούμε ότι η εστίαση στην επίτευξη προόδου σε βασικούς τομείς συνεργασίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας που εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες το 2025, θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι «η προοπτική επίλυσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί όσο η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει αμετάβλητη και όσο δεν σταματούν οι ενέργειές της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια».

Επιπλέον, επανέλαβε ότι «τα μοντέλα επίλυσης που δοκιμάστηκαν επί δεκαετίες και έχουν πλέον εξαντληθεί ανήκουν στο παρελθόν».

Τέλος, ο Κετσελί υπογράμμισε ότι «ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, υπογραμμίζουμε εκ νέου ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση των πραγματικοτήτων που επικρατούν στο νησί και με θεμέλιο την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Όπως πάντα, επαναβεβαιώνουμε την πλήρη στήριξή μας προς την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και τον τουρκοκυπριακό λαό».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
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