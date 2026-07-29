Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ

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Την ακινητοποίηση τριών πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), υποστηρίζοντας ότι τα πλοία δεν συμμορφώθηκαν με προειδοποιήσεις που είχαν απευθύνει οι ιρανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις του IRGC «στόχευσαν και ακινητοποίησαν» τα δεξαμενόπλοια.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, δεν γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των τριών πλοίων, η σημαία που έφεραν ή το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Επίσης, δεν δόθηκαν στοιχεία για το ακριβές σημείο του περιστατικού, ούτε για τις φερόμενες παραβιάσεις που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οδήγησαν στην επέμβαση.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη έχει απορρίψει τη χρήση της νοτιότερης θαλάσσιας διαδρομής κατά μήκος των ακτών του Ομάν, επιμένοντας στη δική της προσέγγιση για τη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Οι παράνομες παρεμβάσεις των ΗΠΑ δεν θα μείνουν αναπάντητες»

Στο ίδιο κείμενο, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι «παράνομες παρεμβάσεις και εντολές» της Ουάσινγκτον «δεν θα μείνουν αναπάντητες από τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή».

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των παραπάνω ισχυρισμών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση των τριών τάνκερ και για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

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