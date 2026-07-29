search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 18:48

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ

29.07.2026 18:48
hormuz tanker

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ακινητοποίηση τριών πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), υποστηρίζοντας ότι τα πλοία δεν συμμορφώθηκαν με προειδοποιήσεις που είχαν απευθύνει οι ιρανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις του IRGC «στόχευσαν και ακινητοποίησαν» τα δεξαμενόπλοια.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, δεν γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των τριών πλοίων, η σημαία που έφεραν ή το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Επίσης, δεν δόθηκαν στοιχεία για το ακριβές σημείο του περιστατικού, ούτε για τις φερόμενες παραβιάσεις που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οδήγησαν στην επέμβαση.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη έχει απορρίψει τη χρήση της νοτιότερης θαλάσσιας διαδρομής κατά μήκος των ακτών του Ομάν, επιμένοντας στη δική της προσέγγιση για τη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Οι παράνομες παρεμβάσεις των ΗΠΑ δεν θα μείνουν αναπάντητες»

Στο ίδιο κείμενο, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι «παράνομες παρεμβάσεις και εντολές» της Ουάσινγκτον «δεν θα μείνουν αναπάντητες από τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή».

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των παραπάνω ισχυρισμών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση των τριών τάνκερ και για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Η Τουρκία κατέθεσε στον ΟΗΕ επιστολή του ψευδοκράτους: «Νόμιμη και δικαιολογημένη» η εισβολή του 1974

Τουρκία για Κυπριακό: Λύση με θεμέλιο την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων

Έχει ξεκινήσει η εξέγερση των ρομπότ; Η «απόδραση» μοντέλων της OpenAI και η εισβολή σε πλατφόρμες





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο: Με αυταπάρνηση υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

perry-synaulia
LIFESTYLE

Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

dounavis-7234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρώπη στεγνώνει: Ξηρασία, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια – Η νέα πραγματικότητα από τη Βρετανία έως τον Δούναβη

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

O δρ. Άντονι Φάουτσι αρνήθηκε να καταθέσει σε επιτροπή της Γερουσίας για τον κορωνοϊό: Κατήγγειλε «εμμονική βεντέτα» εναντίον του 

kipseli rogmes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές από τις εργασίες του Μετρό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

karamitrou-new
MEDIA

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών - Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο: Με αυταπάρνηση υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

perry-synaulia
LIFESTYLE

Απρόοπτο σε συναυλία για την Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε τεράστιο πλαστικό μπουκάλι και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή (Video)

dounavis-7234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρώπη στεγνώνει: Ξηρασία, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια – Η νέα πραγματικότητα από τη Βρετανία έως τον Δούναβη

1 / 3