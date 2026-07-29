Ο υπερτουρισμός «χτύπησε» και τα Κουφονήσια: Το αδιαχώρητο στην παραλία Ιταλίδα (Video)

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Το βάρος του υπερτουρισμού δέχονται και τα Κουφονήσια.
Τα γαλαζοπράσινα νερά και οι μικρές αποστάσεις που διασχίζεις με τα πόδια έκαναν τα Κουφονήσια πόλο έλξης για όσους προτιμούν τον εναλλακτικό τουρισμό.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν αναδειχθεί μαζί με Μήλο, Πάρο σε νέο hotspot για Έλληνες και ξένους, αλλοιώνοντας την ταυτότητα που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η παραλία Ιταλίδα ασφυκτικά γεμάτη από παραθεριστές, που προσπαθούν να εντοπίσουν ένα ελεύθερο σημείο για να απλώσουν τις πετσέτες τους.
«Η Πλατεία Συντάγματος με άμμο», σχολίασε χρήστης των social media.
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