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29.07.2026 17:52

Ο υπερτουρισμός «χτύπησε» και τα Κουφονήσια: Το αδιαχώρητο στην παραλία Ιταλίδα (Video)

29.07.2026 17:52
koufonisia

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Το βάρος του υπερτουρισμού δέχονται και τα Κουφονήσια.

Τα γαλαζοπράσινα νερά και οι μικρές αποστάσεις που διασχίζεις με τα πόδια έκαναν τα Κουφονήσια πόλο έλξης για όσους προτιμούν τον εναλλακτικό τουρισμό.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν αναδειχθεί μαζί με Μήλο, Πάρο σε νέο hotspot για Έλληνες και ξένους, αλλοιώνοντας την ταυτότητα που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η παραλία Ιταλίδα ασφυκτικά γεμάτη από παραθεριστές, που προσπαθούν να εντοπίσουν ένα ελεύθερο σημείο για να απλώσουν τις πετσέτες τους.

«Η Πλατεία Συντάγματος με άμμο», σχολίασε χρήστης των social media.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
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ΝΔ για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο: Με αυταπάρνηση υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

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