Η Ελλάδα στο «κόκκινο» για τις φωτιές – Η προειδοποίηση για τις νέες εστίες κινδύνου και οι «πολύ δύσκολες» ημέρες που έρχονται

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Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών τις επόμενες εβδομάδες, με τον κίνδυνο νέων καταστροφών να παραμένει υψηλός, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στην Ισπανία και τη Γαλλία, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής του κέντρου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Μαρία Ζούμπερ, επικεφαλής του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) της ΕΕ, δήλωσε ότι ο συνεχιζόμενος καύσωνας σημαίνει πως οι επόμενες ημέρες θα είναι «πολύ δύσκολες» για τη Γαλλία, όμως και άλλες χώρες θα πρέπει να προετοιμαστούν για την πιθανότητα άμεσων καταστροφικών πυρκαγιών.

«Ο επόμενος μεγάλος κίνδυνος έχει ήδη αρχίσει να μετατοπίζεται προς την Ελλάδα και επίσης προς την Κεντρική Ευρώπη», δήλωσε η Ζούμπερ στους δημοσιογράφους.

«Η Ελλάδα μέχρι στιγμής είχε γλιτώσει, όμως τώρα βλέπουμε ότι ο κίνδυνος μεταφέρεται εκεί. Η Ιταλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο στις αρχές Αυγούστου και θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, γιατί αν εξακολουθήσει να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και εκεί, τότε θα έχουμε ολόκληρη την Ευρώπη να καίγεται», ανέφερε.

Η πρόβλεψη βασίζεται στις μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή ατμόσφαιρα, οι ισχυροί άνεμοι και η έλλειψη βροχοπτώσεων.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τις θερμές και ξηρές συνθήκες που επιτρέπουν στις δασικές πυρκαγιές να εξαπλώνονται ταχύτερα και να καίνε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Ευρώπη κατέγραψε πέρυσι τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο στην ιστορία της, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης να έχουν καεί. Σύμφωνα με τη Ζούμπερ, η φετινή εικόνα μέχρι στιγμής είναι παρόμοια.

«Υπάρχει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ», δήλωσε.

Το κέντρο της ΕΕ συντονίζει την αποστολή αεροσκαφών και πυροσβεστικών δυνάμεων στις χώρες που ζητούν έκτακτη βοήθεια, αξιοποιώντας μέσα που διαθέτουν τα κράτη-μέλη αλλά και αεροσκάφη που μισθώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής έχει αποστείλει επτά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα στη Γαλλία, καθώς και έξι αεροσκάφη και τρεις επίγειες δασοπυροσβεστικές ομάδες στην Ισπανία.

Η Ζούμπερ πρόσθεσε ότι δεν είναι όλα τα αεροσκάφη του ευρωπαϊκού στόλου απασχολημένα αυτή τη στιγμή, ενώ ορισμένα έχουν ήδη προωθηθεί προληπτικά σε χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς ο κίνδυνος στις περιοχές αυτές αυξάνεται.

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