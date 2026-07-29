Τα σφουγγάρια των πιάτων είναι ιδανική «κρυψώνα» για σαλμονέλα και άλλα μικρόβια που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση

Takeaways by to pontiki AI Γερμανική έρευνα ανέδειξε ότι τα σφουγγάρια κουζίνας φιλοξενούν επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, τα οποία επιβιώνουν για εβδομάδες και μεταφέρονται εύκολα στις επιφάνειες.

Η πορώδης δομή του σφουγγαριού ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων, ενώ τα πλαστικά υλικά κατασκευής τους επιβαρύνουν το περιβάλλον καθώς δεν είναι βιοδιασπώμενα.

Οι επιστήμονες συνιστούν τη χρήση βουρτσών καθαρισμού, την τακτική αντικατάσταση των σφουγγαριών και τη χρήση χαρτοπετσετών για τον καθαρισμό υπολειμμάτων από ωμά τρόφιμα.

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Έχετε σκεφτεί ότι το σφουγγάρι που χρησιμοποιείται στο νεροχύτη της κουζίνας σας δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται; Και όμως αυτό το μη βιοδιασπώμενο πλαστικό προϊόν, μπορεί να φιλοξενεί Salmonella enteritidis , E coli ή Staphylococcus aureus και να κινδυνεύετε εσείς και η οικογένειά σας από τροφική δηλητηρίαση!

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια νέα έρευνα από τη Γερμανία, κατά την οποία οι επιστήμονες καλλιέργησαν βακτήρια από σφουγγάρια στο εργαστήριο και ανέλυσαν το DNA τους. Τα ευρήματα ήταν άκρως ανησυχητικά, καθώς αποκάλυψαν ότι βακτήρια που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση μπορούν να αναπτυχθούν μέσα στα σφουγγάρια της κουζίνας και να σχηματίσουν κολλώδη, προστατευτικά στρώματα που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Τα βακτήρια αυτά μπορούν να επιβιώσουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ακόμη και σε στεγνό σφουγγάρι.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα μικρόβια που ζουν σε ένα σφουγγάρι θα μπορούσαν να μεταφερθούν στους πάγκους της κουζίνας με ένα μόνο σκούπισμα και σε άλλες επιφάνειες μολύνοντας τες με διάφορα μικρόβια.

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα βακτήρια απορροφώνται από τα σφουγγάρια της κουζίνας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από την πρώτη χρήση. Στύβοντας ένα σφουγγάρι, απελευθερώνονται αυτά τα μικρόβια που έχουν απορροφηθεί πίσω στο περιβάλλον.

Μελετώντας σφουγγάρια που χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μούχλα σχηματίζεται μετά από αρκετές εβδομάδες χρήσης. Ανακαλύψαν επίσης ότι η απολύμανση των σφουγγαριών με χλωρίνη γίνεται λιγότερο αποτελεσματική όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται.

Η δομή του σφουγγαριού βοηθάει τα μικρόβια

Το εσωτερικό ενός σφουγγαριού κουζίνας, αποτελεί το ιδανικό σπίτι για επιβλαβή βακτήρια. Η τρυπητή δομή τους σημαίνει ότι μπορούν να συγκρατούν νερό βαθιά μέσα τους ακόμα και αφού η επιφάνεια στεγνώσει, και το νερό είναι απαραίτητο για την επιβίωση και την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας.

Οποιαδήποτε ίχνη τροφών που μένουν σε ένα σφουγγάρι δίνουν επίσης στα βακτήρια το μεγαλύτερο μέρος της απαραίτητης ποσότητας για να πολλαπλασιαστούν. Και οι περισσότεροι νεροχύτες της κουζίνας, όπου τείνουν να ζουν τα σφουγγάρια, είναι αρκετά ζεστοί για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των βακτηρίων που ευδοκιμούν σε αυτές τις συνθήκες.

Τα σφουγγάρια αποτελούν περιβαλλοντική καταστροφή

Παρά το γεγονός ότι αποτελούν βασικό οικιακό είδος, τα σφουγγάρια κουζίνας δεν είναι δημοφιλή στους οικολόγους, επειδή κατασκευάζονται από πλαστικά που προέρχονται από πετρέλαιο.

Είναι επίσης δύσκολο να ανακυκλωθούν, καθώς δεν είναι βιοδιασπώμενα. Και έχουν αποκτήσει τη φήμη ότι απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες μικροπλαστικού στο περιβάλλον.

Βούρτσες καθαρισμού ή σφουγγάρια;

Ερευνητές στην Πορτογαλία συνέλεξαν χρησιμοποιημένες βούρτσες και σφουγγάρια πιάτων από νοικοκυριά και συνέκριναν πόσα βακτήρια μετέφερε το καθένα.

Διαπίστωσαν ότι οι βούρτσες πλυντηρίου πιάτων στέγνωναν πιο γρήγορα από τα σφουγγάρια. Είναι σημαντικό ότι οι βούρτσες μετέφεραν επίσης πολύ λιγότερα βακτήρια όπως η σαλμονέλα στις επιφάνειές τους.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε σφουγγάρι πιάτων

Για όσους εξακολουθούν να προτιμούν το σφουγγάρι, θα πρέπει να λαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μόλυνσης από βλαβερά βακτήρια και μικρόβια . Αυτά είναι:

Δεν πρέπει να αφήνετε στους πάγκους της κουζίνας ωμά τρόφιμα όπως κρέας, πουλερικά και ψάρια και μετά να τους σκουπίζετε με το σφουγγάρι για τα πιάτα. Τα ωμά τρόφιμα περιέχουν μικρόβια που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση.

Ακόμη, όταν σκουπίζετε αίμα ή διαρροές από ωμά τρόφιμα, χρησιμοποιήστε μια χαρτοπετσέτα που μπορείτε να πετάξετε, αντί για σφουγγάρι, και στη συνέχεια απολυμάνετε την περιοχή με ένα αντιβακτηριδιακό σπρέι.

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε σφουγγάρι, ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε χαμηλά τα επίπεδα βακτηρίων είναι να το ψεκάζετε με απολυμαντικό περιοδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και να το αντικαθιστάτε με ένα καινούργιο κάθε εβδομάδα.

Επιπλέον σκεφτείτε το ενδεχόμενο να στραφείτε σε βιοδιασπώμενα σφουγγάρια, τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Πηγή: https://theconversation.com/harmful-bugs-can-thrive-in-your-kitchen-sponge-for-weeks-and-you-wont-be-able-to-tell-288298

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