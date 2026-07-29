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29.07.2026 08:53

Οι εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο που έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία» (video)

29.07.2026 08:53
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Την απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» από συνολικά εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι έλεγχοι ανέδειξαν ελλείψεις που αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, την ασφάλεια των λουομένων, την καθαριότητα των παραλιών, καθώς και την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.

πηγή ertnews

Συγκεκριμένα, αποσύρθηκε η βράβευση για τις παραλίες Λιβάδια, Λογαράς, Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή και Πούντα στην Πάρο, καθώς και για τις ακτές Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιόσωνας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι στη Χίο.

πηγή ertnews

Όπως επισημαίνεται, η απώλεια της «Γαλάζιας Σημαίας» δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αλλά με τη μη τήρηση των αυστηρών κριτηρίων που προβλέπει το πρόγραμμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την οργάνωση, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών.

Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι οι έλεγχοι στις βραβευμένες παραλίες είναι συνεχείς και θα εξακολουθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 09:58
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