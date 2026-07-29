Οι εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο που έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» από συνολικά εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι έλεγχοι ανέδειξαν ελλείψεις που αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, την ασφάλεια των λουομένων, την καθαριότητα των παραλιών, καθώς και την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.
Συγκεκριμένα, αποσύρθηκε η βράβευση για τις παραλίες Λιβάδια, Λογαράς, Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή και Πούντα στην Πάρο, καθώς και για τις ακτές Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιόσωνας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι στη Χίο.
Όπως επισημαίνεται, η απώλεια της «Γαλάζιας Σημαίας» δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αλλά με τη μη τήρηση των αυστηρών κριτηρίων που προβλέπει το πρόγραμμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την οργάνωση, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών.
Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι οι έλεγχοι στις βραβευμένες παραλίες είναι συνεχείς και θα εξακολουθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος.
Διαβάστε επίσης:
Εντοπισμός 167 μεταναστών σε Γαύδο και Κρήτη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου – «Κίτρινος συναγερμός» σε Αττική
Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο – Σηκώθηκε ελικόπτερο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.