Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (29/7) σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην κατάσβεση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης.

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