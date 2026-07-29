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29.07.2026 06:20

Στην καρδιά του καλοκαιριού: Ανεκτή ζέστη και τα μελτέμια «πατάνε γκάζι» στο Αιγαίο

29.07.2026 06:20
kairos

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Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι περισσότεροι είτε βρίσκεστε ήδη σε κάποια παραλία είτε ετοιμάζετε τις αποδράσεις σας. Ο καιρός στέκεται σύμμαχος, καθώς η χώρα μας δεν θα έρθει αντιμέτωπη με τα ακραία κύματα καύσωνα που απειλούν ξανά την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ζέστη θα παραμένει σε ανεκτά επίπεδα, με το κύριο μετεωρολογικό χαρακτηριστικό των ημερών να είναι η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων.

Το σκηνικό του καιρού 

Σήμερα Τετάρτη (29/7), η ηλιοφάνεια επικρατεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα με άκρως καλοκαιρινές συνθήκες. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ στα νησιά μας ο ήλιος θα κυριαρχεί ανεμπόδιστος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο δίνουν το παρών και δυναμώνουν σταδιακά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 6 με 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά έως και τα 8 μποφόρ στο Καρπάθιο πέλαγος, την ώρα που στα δυτικά θα διατηρηθούν αισθητά πιο εξασθενημένοι.

Ο υδράργυρος παραμένει σταθερός, φτάνοντας το μεσημέρι τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά στην Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα, τη Ρόδο και τα νότια της Κρήτης. Στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα οι συνθήκες θα είναι πιο δροσερές.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός διατηρείται αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 5 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, ενώ προς το βράδυ στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα παραθαλάσσια του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος με ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί άνεμοι και αργότερα νοτιάδες μέτριας έντασης, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 21 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη έως Σάββατο: Τα μελτέμια «πατάνε γκάζι»

Την Πέμπτη (30/7) τα μελτέμια δυναμώνουν επικίνδυνα. Τα 7άρια και τα 8άρια στο Αιγαίο θα εγκατασταθούν και θα διατηρηθούν μέχρι και το Σάββατο (31/7).

Αυτή η ενίσχυση των ανέμων έχει διπλό πρόσωπο: από τη μία πλευρά διώχνει οριστικά την ατμοσφαιρική αστάθεια, τη σκόνη και τη βαριά ζέστη, από την άλλη όμως απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Χρειάζεται προσοχή τόσο στις θαλάσσιες μετακινήσεις λόγω του αυξημένου κυματισμού, όσο και στη στεριά, καθώς η εδαφική ξηρασία σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

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