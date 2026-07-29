search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 07:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 07:19

Φωτιά στην Πάρο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο, εκκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα – Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι (videos)

29.07.2026 07:19
paros_fotia_new
Πηγή: Forecast Weather Greece

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ της Πάρου, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του.

H φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και πιο συγκεκριμένα σε μια μεγάλη χαράδρα κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Οι καπνοί έχουν καλύψει ακόμη και τα νησιά Ίο, Σίφνο και Σέριφο.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαιριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.

Η Πολιτική Προστασία με μηνύματα του 112, ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να εκκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλυκής είτε προς Δρυό.

«Με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου Χ. Γιουρτζίδης, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν λόγω της πυρκαγιάς. «Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δύο μάντρες έχουν καεί», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός», δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες: «Παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκαιριάς – Άσπρο χωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων».

Υπάρχουν πληροφορίες πως αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάηκαν αποθήκες και ζώα και από τύχη δεν τυλίχθηκαν στις φλόγες και σπίτια.

Ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς προειδοποίησε ότι από το μεσημέρι και για τρεις μέρες αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, με τις ριπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς στο νησί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των δήμων θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να μην κινδυνεύουν οικισμοί.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο. Συνολικά επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Επίσης, έχει προγραμματιστεί η ακτοπλοϊκή μεταφορά από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβεστών με οκτώ οχήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης:

Στην καρδιά του καλοκαιριού: Ανεκτή ζέστη και τα μελτέμια «πατάνε γκάζι» στο Αιγαίο

Χειροπέδες σε 21χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» με 18,7 κιλά κάνναβη

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έντονα αισθητός λόγω μικρού εστιακού βάθους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paros_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο, εκκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα – Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι (videos)

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

japan earthquake
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους (Video/Photos)

usa centcom
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ – Το Ιράν έπληξε τρία δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

ravaniportokaliou_sintagi
CUCINA POVERA

Ρεβανί πορτοκαλιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην κορυφή του κόσμου ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου – Νο1 στο World Ranking του μήκους

iatropoulos
LIFESTYLE

Μιχάλης Ιατρόπουλος για τη σύλληψη του γιου του: «Ανθρωποφάγοι, θέλετε κλωτσοπατινάδες»

syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 07:38
paros_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο, εκκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα – Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι (videos)

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

japan earthquake
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους (Video/Photos)

1 / 3