Φωτιά στην Πάρο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο, εκκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα – Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι (videos)

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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ της Πάρου, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του.

H φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και πιο συγκεκριμένα σε μια μεγάλη χαράδρα κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Οι καπνοί έχουν καλύψει ακόμη και τα νησιά Ίο, Σίφνο και Σέριφο.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαιριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.

Η Πολιτική Προστασία με μηνύματα του 112, ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να εκκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλυκής είτε προς Δρυό.

«Με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου Χ. Γιουρτζίδης, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν λόγω της πυρκαγιάς. «Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δύο μάντρες έχουν καεί», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός», δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες: «Παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκαιριάς – Άσπρο χωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων».

Υπάρχουν πληροφορίες πως αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάηκαν αποθήκες και ζώα και από τύχη δεν τυλίχθηκαν στις φλόγες και σπίτια.

Ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς προειδοποίησε ότι από το μεσημέρι και για τρεις μέρες αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, με τις ριπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς στο νησί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των δήμων θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να μην κινδυνεύουν οικισμοί.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο. Συνολικά επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Επίσης, έχει προγραμματιστεί η ακτοπλοϊκή μεταφορά από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβεστών με οκτώ οχήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων.

Ενισχύθηκαν οι δυναμεις στην πυρκαγιά της Πάρου. Επιχειρούν 66 #πυρστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ,εθελοντές και 16 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

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