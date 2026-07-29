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29.07.2026 07:54

Φρίκη στον Ισημερινό: Επτά απανθρακωμένα πτώματα βρέθηκαν σε σπίτι – Ήταν δεμένα με σύρμα

29.07.2026 07:54
equador_police_file
αρχείου AP

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Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εντοπίστηκαν επτά απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Λα Τρονκάλ, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού, σφαγή που εκτιμούν ότι οφειλόταν σε σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα πτώματα ανήκαν σε ανθρώπους ηλικίας 21 ως 30 ετών κι ήταν δεμένα με σύρμα. Μπροστά στο σπίτι βρέθηκε ακόμη αυτοκίνητο το οποίο ήταν επίσης απανθρακωμένο.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν σε αγροτική περιοχή στην επαρχία Κανιάρ των Άνδεων, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού.

Το μακελειό αποδίδεται σε «διένεξη» για τον έλεγχο «εδαφών», σύμφωνα με την αστυνομία. Κατ’ αυτήν, είχαν γραφτεί σε τοίχους του σπιτιού όπου διαπράχτηκε η σφαγή φράσεις όπως «γη των Λόμπος» — η διαβόητη συμμορία Λος Λόμπος («οι λύκοι») επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Ο Ισημερινός –που υποστηρίζεται από τον στρατό των ΗΠΑ στον «πόλεμο» που έχει κηρύξει ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα εναντίον περίπου είκοσι συμμοριών– κατέγραψε το 2025 δείκτη ανθρωποκτονιών που ανερχόταν σε 51 ανά 100.000 κατοίκους, τον υψηλότερο στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το InSight Crime.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 09:57
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