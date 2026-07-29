«Πανηγύρια» Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Ο Πούτιν χάνει 30.000 στρατιώτες τον μήνα – Δεν έχει πλέον την πρωτοβουλία στον πόλεμο

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Ιδιαίτερα αισιόδοξος και χαρούμενος εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει πλέον την πρωτοβουλία στον πόλεμο, εξαιτίας των μεγάλων απωλειών που, όπως υποστήριξε, υφίστανται οι ρωσικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία χάνει περίπου 30.000 στρατιώτες τον μήνα, χαρακτηρίζοντας τις απώλειες «πολύ μεγάλες».

«Ο Πούτιν χάνει 30.000 στρατιώτες τον μήνα… είναι πολλές απώλειες, αλλά δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται στα χέρια του Πούτιν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ο πρόεδρος Τραμπ το θέλει και οι Ευρωπαίοι το θέλουν επίσης, αλλά ο Πούτιν δεν το θέλει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Ουκρανία να λάβει άδεια για συμπαραγωγή συστημάτων αεράμυνας Patriot, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

«Ξεκινήσαμε στην Άγκυρα τη διαδικασία για να δοθούν στην Ουκρανία άδειες παραγωγής Patriot», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο έλαβε θετική απάντηση για τη χορήγηση των αδειών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε επίσης επαφές με εκπροσώπους ισχυρών αμερικανικών αμυντικών εταιρειών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προχωρήσει η συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας.

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