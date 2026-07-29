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29.07.2026 09:45

Πλεύρης «στηρίζει» Ζωή με… «ναι μεν, αλλά»: Σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγονται όσα είπε o Κυριαζίδης – Έχει μια πολιτική αυθάδεια η Κωνσταντοπούλου

29.07.2026 09:45
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Αντίθετος με τα όσα είπε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και που οδήγησαν στην παραπομπή του στην επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής, εμφανίσθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας όμως ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έχει μια πολιτική αυθάδεια, μας έχει πει δολοφόνους και παιδεραστές».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «δεν έπρεπε ο κ Κυριαζίδης να αιτιολογήσει τι εννοούσε τότε (σ.σ. στην πρώτη κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου), το θέμα είχε κλείσει, δεν έπρεπε να ανοίξει εκ νέου. Δεν πιστεύω ότι σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό (σ.σ. «πήγαινε να κάνεις κανά παιδί») είτε είναι θέμα επιλογής είτε αδυναμίας».

«Ο κ. Κυριαζίδης ήθελε να πει οτι εγώ δεν ήθελα να την προσβάλω αλλά για μένα δεν λέγεται με κανέναν τρόπο. Ακόμα και αν θες να πεις ότι είχε άλλες προθέσεις, αυτό δεν λέγεται καθόλου. Θεωρώ ότι ήταν ατυχές που ήθελε να επαναφέρει το θέμα αυτό» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

«Χωρίς να θέλω να συμψηφίζω, αφήνουμε ένα δάσος από επιθέσεις, ακούμε 100 πράγματα ότι είμαστε τέρατα» για να προσθέσει για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «έχει μια πολιτική αυθάδεια, μας έχει πει δολοφόνους και παιδεραστές».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 09:57
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης «στηρίζει» Ζωή με… «ναι μεν, αλλά»: Σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγονται όσα είπε o Κυριαζίδης – Έχει μια πολιτική αυθάδεια η Κωνσταντοπούλου

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