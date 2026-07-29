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29.07.2026 10:51

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στη βαλίτσα, πώς η αστυνομία έφτασε στην ταυτοποίηση

29.07.2026 10:51
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  • Οι ελληνικές αρχές ταυτοποίησαν τη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο ως Βρετανίδα υπήκοο γεννημένη το 1988.
  • Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω της Ιντερπόλ, η οποία συνέκρινε τα δακτυλικά αποτυπώματα της νεκρής με τη βάση δεδομένων της.
  • Οι αστυνομικές έρευνες στρέφονται πλέον στο δρομολόγιο της γυναίκας, καθώς προέκυψε ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στην Ελλάδα από την Κύπρο.
  • Οι αρχές αναζητούν πληροφορίες για τις επαφές της, τις κρατήσεις καταλυμάτων και το ενδεχόμενο να συνοδευόταν κατά την άφιξή της.

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Τέλος στο θρίλερ με τη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετα από επικοινωνία της ΕΛΑΣ με ξένες διωκτικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι το πτώμα ανήκει σε υπηκοο Βρετανίας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για γυναίκα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, με τα αρχικά Ε.Ρ, .τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, όπου στη βάση δεδομένων υπήρχαν τα δακτυλικά της αποτυπώματα της νεκρής.

​Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι ελληνικές αρχές είχαν πάρει τα αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων ενώ και το DNA που ελήφθη από συγγενείς αγνοουμένων στη χώρα μας δεν βοήθησε στη λύση του μυστηρίου.

​Μετά και τη διαπίστωση ότι φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διαύλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες αλλά και η Ιντερπόλ, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στρέφονταν στο σενάριο η γυναίκα να μην κατάγεται από την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, πού στρέφεται η έρευνα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα αεροπορικώς από την Κύπρο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να είναι γνωστές οι επαφές της στη χώρα μας.

Η έρευνα τώρα επικεντρώνεται στο εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα —αυτό θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. Επίσης, θα ερευνηθεί εάν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στο λεκανοπέδιο το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Θεωρείται δεδομένο πως οι ελληνικές αρχές θα απευθυνθούν και στην Αστυνομία Κύπρου που με τη σειρά της θα συλλέξει στοιχεία, που δεδομένα θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμα στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

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