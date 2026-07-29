Φωτιά στην Πάρο: Βελτιωμένη εικόνα παρά τις πολλές διάσπαρτες εστίες – Φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων (videos)

Takeaways by to pontiki AI Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής να δηλώνει πως δεν απειλούνται επί του παρόντος κατοικημένοι οικισμοί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μηνύματα μέσω του 112 για την προληπτική εκκένωση αρκετών οικισμών, ενώ αναφέρονται ζημιές σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στους περιφερειακούς δρόμους ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Ο δήμαρχος Πάρου εξέφρασε ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς, λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ημέρες στο νησί.

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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, ο οποίος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 86 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

«Η μάχη συνεχίζεται ώστε η πυρκαγιά να μην ξεφύγει», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι στο πεδίο εξακολουθούν να υπάρχουν καπνίζοντα σημεία και διάσπαρτες εστίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

H φωτιά εξελίσσεται σε δύο κατευθύνσεις, με το ένα μέτωπο να κινείται προς την παραλία του Φάραγγα και το δεύτερο προς την Τρυπητή. Η πορεία προς τον Φάραγγα θεωρείται πιο ευνοϊκή, καθώς οδηγεί τη φωτιά προς τη θάλασσα.

Υπάρχουν αναφορές ότι στην περιοχή της Αγκαιριάς έχουν υποστεί ζημιές κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει επίσημος απολογισμός. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες πως αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ κάηκαν αποθήκες και ζώα

Τα ξημερώματα της Τετάρτης η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαιριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.

Η Πολιτική Προστασία με μηνύματα του 112, ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να εκκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλυκής είτε προς Δρυό.

Από το απόγευμα της Τρίτης (28/7) είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

«Με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου Χ. Γιουρτζίδης, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν λόγω της πυρκαγιάς. «Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δύο μάντρες έχουν καεί», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός», δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες: «Παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκαιριάς – Άσπρο χωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων».

Ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς προειδοποίησε ότι από το μεσημέρι και για τρεις μέρες αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, με τις ριπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς στο νησί.

Για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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