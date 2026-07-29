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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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29.07.2026 10:38

ΑΑΔΕ: Λουκέτα σε 8 επιχειρήσεις και πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ για παραβάσεις σε Πάρο, Κέρκυρα, Αίγινα, Ρόδο και Πρέβεζα

29.07.2026 10:38
barbarosa1

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη διαδικασία ελέγχων σε καταστήματα εστίασης, σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, παρατήρησε σωρεία παραβάσεων από ορισμένες επιχειρήσεις.

Όπως ανακοίνωσε, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

Από αυτές, σε 8 μπήκε 48ωρο λουκέτο, ενώ τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών καταγράφηκαν:

  •   13.287 φορολογικές παραβάσεις
  •   αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ
  •   πρόστιμα 1.023.281 ευρώ
  •   48ωρο “λουκέτο” σε οκτώ επιχειρήσεις

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.

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