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29.07.2026 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

29.07.2026 12:58
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Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ και έχουν καταρτιστεί ξεχωριστά για κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες υποψηφίων: επιλεγμένους, αναπληρωματικούς και απορριπτέους.

Η αξιολόγηση αφορά τις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες:

  • βρέφη Α, ηλικίας από έξι μηνών έως 1,5 έτους,
  • προνήπια, ηλικίας από 1,5 έως 2,5 ετών,
  • νήπια, ηλικίας από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία.

Ειδικά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιλίου θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο φορέας συμμετέχει επίσης στη δράση για την προώθηση και υποστήριξη της ένταξης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Δικαιούχος της δράσης είναι η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όσοι λάβουν voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ. Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της Υπηρεσίας λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Σημειώνεται τέλος ότι στους σταθμούς εφαρμόζεται καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν, ενώ η επιλογή των παιδιών πραγματοποιείται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

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