Kavinsky: Νεκρός στο σπίτι του ο γνωστός DJ και δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»

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Ο Γάλλος DJ και μουσικός της ηλεκτροπόπ Kavinsky –το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Βενσάν Μπελορζέ– εντοπίστηκε νεκρός στο Παρίσι, μετέδωσαν σήμερα, Τετάρτη, το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV και η εφημερίδα Le Figaro.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η Εισαγγελία του Παρισιού, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη. Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ, όπως έγινε γνωστό, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Kavinsky έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το «Nightcall», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και συνυπέγραψε με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, μέλος των Daft Punk.

Το τραγούδι γνώρισε παγκόσμια επιτυχία όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Drive» (2011), με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της synthwave και ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η μουσική του είχε επηρεαστεί από τις χιλιάδες ταινίες που παρακολουθούσε όταν ήταν παιδί. Είχε επιλέξει, όπως έλεγε, τα αγαπημένα του στοιχεία από αυτές και τα είχε ενώσει σε μία ενιαία μουσική και οπτική ταυτότητα.

Το έργο του είχε συχνά συγκριθεί με εκείνο άλλων σημαντικών εκπροσώπων της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, όπως οι Daft Punk, οι Justice και ο Danger.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε επίσης εμφανιστεί στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Εμφανιζόταν συχνά σε συναυλίες και είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ: το OutRun το 2013 και το Reborn το 2022.

Είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Ντοβίλ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μουσικού φεστιβάλ Gärten on the Beach.

Η αλλαγή πορείας

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, ο Βενσάν Μπελορζέ είχε εργαστεί για αρκετά χρόνια ως ηθοποιός.

Η μουσική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2005, με την ενθάρρυνση των στενών φίλων του Jackson Fourgeaud και Quentin Dupieux. Ο Dupieux, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός στη μουσική ως Mr. Oizo, είχε χρησιμοποιήσει έργα του Kavinsky στην ταινία του «Steak».

Εκείνη την περίοδο ο Kavinsky δημιούργησε το πρώτο του single, «Testarossa Autodrive», το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τη θρυλική Ferrari Testarossa. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποτέλεσε βασικό στοιχείο τόσο της δημόσιας εικόνας του όσο και της μυθολογίας που είχε δημιουργήσει γύρω από τον χαρακτήρα Kavinsky.

Ο μουσικός παρουσίασε το κομμάτι στον Quentin Dupieux, ο οποίος το προώθησε σε ανθρώπους της δισκογραφικής βιομηχανίας. Λίγο αργότερα ο Kavinsky υπέγραψε με τη γαλλική εταιρεία Record Makers.

Το remix του «Testarossa Autodrive» από τον SebastiAn είχε συμπεριληφθεί στα βιντεοπαιχνίδια «Grand Theft Auto IV» και «Gran Turismo 5 Prologue», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της μουσικής του με την ταχύτητα, τα αυτοκίνητα και την ψηφιακή κουλτούρα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του είχε εμφανιστεί στο πλευρό καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως οι Daft Punk, The Rapture, Justice και SebastiAn.

Τον Δεκέμβριο του 2012 ο Kavinsky κυκλοφόρησε το «ProtoVision», ενώ τον Φεβρουάριο του 2013 παρουσίασε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «OutRun».

Ο δίσκος ανέπτυσσε τη μυθολογία του φανταστικού χαρακτήρα Kavinsky και συνδύαζε τη γαλλική house με synthwave ήχους, κινηματογραφικές μελωδίες και έντονες αναφορές στη δεκαετία του 1980.

Έπειτα από μια πολυετή αποχή, ο μουσικός επέστρεψε το 2021 με το «Renegade». Τον Μάρτιο του 2022 κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, «Reborn», στο οποίο συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Cautious Clay, Sébastien Tellier, Kareen Lomax και Morgan Phalen.

Η ιστορία πίσω από τον Kavinsky

Ο Kavinsky δεν ήταν απλώς το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βενσάν Μπελορζέ. Ήταν ένας ολοκληρωμένος φανταστικός χαρακτήρας, ο οποίος έμοιαζε εμφανισιακά με τον δημιουργό του, αλλά διέθετε τη δική του ιστορία.

Σύμφωνα με τη μυθολογία του χαρακτήρα, ο Kavinsky είχε χάσει τη ζωή του το 1986, όταν είχε συντρίψει τη Ferrari Testarossa που οδηγούσε. Είκοσι χρόνια αργότερα είχε επιστρέψει ως ζόμπι, προκειμένου να δημιουργήσει ηλεκτρονική μουσική.

Τα τραγούδια του λειτουργούσαν ως κεφάλαια αυτής της ιστορίας. Ο ίδιος ο Μπελορζέ είχε εξηγήσει ότι το «Nightcall» περιέγραφε την επιστροφή του χαρακτήρα στη σύντροφό του μετά το δυστύχημα.

Ο Kavinsky πήγαινε στο σπίτι της και της έλεγε: «Δεν είμαι πια ο ίδιος, πρέπει να μιλήσουμε». Εκείνη, ωστόσο, είχε ήδη προχωρήσει στη ζωή της.

Η ιστορία αυτή, μαζί με τα κόκκινα φώτα, τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα δερμάτινα μπουφάν και τη σκοτεινή αισθητική των βιντεοκλίπ του, είχε μετατρέψει τον Kavinsky σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες περσόνες της synthwave κουλτούρας.

Ο εξοπλισμός που διαμόρφωσε τον ήχο του

Ο Kavinsky είχε αποκαλύψει ότι ολόκληρο το «Teddy Boy» είχε γραφτεί και ηχογραφηθεί με ένα συνθεσάιζερ Yamaha DX7.

Το συγκεκριμένο όργανο είχε συνδεθεί όσο λίγα με τον synth-pop ήχο της δεκαετίας του 1980 και ταίριαζε απόλυτα με τη ρετρό κινηματογραφική αισθητική που χαρακτήριζε τη μουσική του.

Είχε ξεκινήσει να δημιουργεί τα πρώτα του κομμάτια σε έναν παλιό υπολογιστή Apple, τον οποίο του είχε χαρίσει ο φίλος του Quentin Dupieux, γνωστός ως Mr. Oizo.

Με τον θάνατό του, η γαλλική και η διεθνής ηλεκτρονική μουσική σκηνή έχασαν έναν δημιουργό που κατάφερε να μετατρέψει τη νοσταλγία για τη δεκαετία του 1980 σε έναν σύγχρονο, κινηματογραφικό και άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο.

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