Η μήνυση Κουσουλού και η επιστολή της Ζωής στον Γεωργαντά

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Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έδωσε το «παρών» στην συνεδρίαση, αποστέλλοντας επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, ζητώντας αφενός αναβολή και αφετέρου να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέμφθηκε στην Επιτροπή με απόφαση του προέδρου της Βουλής μετά τα νέα σεξιστικά του σχόλια.

Κατά τις πληροφορίες, όλα τα κόμματα (πλην της Πλεύσης) απέρριψαν το αίτημα της Κωνσταντοπούλου.

Ως προς την ψηφοφορία για την εισήγηση της Επιτροπής επί της άρσης της ασυλίας της μόνο η ΝΔ υπερψήφισε, η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών» και τα λοιπά κόμματα της μειοψηφίας καταψήφισαν.

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