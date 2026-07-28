Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έπαιξε μπάσκετ με τον γιο του (Video)

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Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έβγαλε για το κουστούμι και με σορτσάκι, χαλαρό μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια έκανε φιγούρες στο παρκέ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έπαιξε μπάσκετ στο κλειστό γήπεδο Περιστερίου με γιο του Δημήτρη και την παρέα του.

Όπως σημείωσε «δεν κράτησα σκορ, κράτησα τη χαρά, το γέλιο, και τη θετική ενέργεια, που οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεταδώσουν». «Το μέλλον έχει πολλούς λόγους να μας κάνει αισιόδοξους», τόνισε.

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