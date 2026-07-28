Δολοφονία ο θάνατος του 80χρονου στο Γαλάτσι: Τον έπνιξαν με το μαξιλάρι

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Σαν εγκληματική ενέργεια ερευνάται ο θάνατος του 80χρονου στο Γαλάτσι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου προκλήθηκε από απόφραξη των αεροφόρων οδών. Τον 80χρονο εντόπισε νεκρό στο κρεβάτι του το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) ο γιος του.

Εκτιμάται ότι ο δράστης χρησιμοποίησε το μαξιλάρι που έφερε κηλίδες για να τον πνίξει.

Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του ηλικιωμένου ήταν αναστατωμένο.

Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του δράστη.

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