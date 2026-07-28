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28.07.2026 18:55

Σταύρος Γεωργίου: Η Εισαγγελία Ανηλίκων θα αποφασίσει ποιοι θα αναλάβουν την επιμέλεια των 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του

28.07.2026 18:55
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Στην Εισαγγελία Ανηλίκων πέφτει το βάρος της απόφασης για το πού θα ανατεθεί η επιμέλεια των 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, που δολοφονήθηκε μέσα στο γραφείο του από 28χρονο, που συνελήφθη και προφυλακίστηκε.

Τα δύο κορίτσια έχασαν μέσα σε λίγους μήνες τη γιαγιά τους και έπειτα τον πατέρα τους, τον οποίο μάλιστα εντόπισαν οι ίδιες δολοφονημένο στο γραφείο του, καθώς δεν μπορούσαν να μιλήσουν μαζί του επί ώρες και τον αναζητούσαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως την ανάληψη της προσωρινής επιμέλειάς τους έχει ζητήσει ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου, αλλά και μία γυναίκα που ανήκει στο στενό φιλικό περιβάλλον του δικηγόρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ζητείται η από κοινού άσκηση της προσωρινής επιμέλειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η φροντίδα και στήριξη των δύο ανηλίκων παιδιών στην καθημερινότητά τους.

Σημειώνεται πως ο θείος των κοριτσιών είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του πατέρα τους, όμως εξαιτίας των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, είναι αδύνατο να αναλάβει αποκλειστικά την καθημερινή φροντίδα των διδύμων κοριτσιών.

Αυτός είναι και ο λόγος που στο αίτημα περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της γυναίκας από το φιλικό περιβάλλον του Σταύρου Γεωργίου.

Πρόκειται για μία γυναίκα που γνωρίζει τα κορίτσια από πολύ μικρά κι έχει εξαιρετική σχέση μαζί τους.

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