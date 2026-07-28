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28.07.2026 19:16

Ο αδελφός της Τζούλια Ρόμπερτς, Έρικ, δεν πήγε στον γάμο της κόρης του: «Θα την αγαπώ πάντα, είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως και με όποιον θέλει»

28.07.2026 19:16
eric emma roberts – new

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Για την απουσία του από τον γάμο της κόρης του, οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Άινταχο, μίλησε ο Έρικ Ρόμπερτς, αδελφός της Τζούλια Ρόμπερτς.


Ο  ηθοποιός ξεκαθάρισε πως η αγάπη του για εκείνη παραμένει αμετάβλητη, παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο πλευρό της την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.



Σε δήλωσή του στο Page Six, ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πικρία, τονίζοντας ότι η κόρη του έχει κάθε δικαίωμα να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της όπως επιθυμεί. «Αγαπώ την κόρη μου, πάντα την αγαπούσα και πάντα θα την αγαπώ. Είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως θέλει και με όποιον θέλει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η 35χρονη Έμμα Ρόμπερτς παντρεύτηκε τον ηθοποιό Κόντι Τζον σε μια κλειστή τελετή, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η θεία της, Τζούλια Ρόμπερτς, μαζί με τον σύζυγό της, Ντάνι Μόντερ.

Λίγους μήνες πριν από τον γάμο, ο Έρικ Ρόμπερτς είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση του με την κόρη του, παραδεχόμενος ότι στο παρελθόν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της εξάρτησής του από τα ναρκωτικά.

«Είμαι τόσο περήφανος για το παιδί μου», είχε δηλώσει, ενώ αναγνώρισε τα λάθη του ως πατέρας, λέγοντας πως όταν γεννήθηκε η Έμμα δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του.

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