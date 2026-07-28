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28.07.2026 12:24

Συνάντηση κορυφής Ντέιβιντ Μπέκαμ και Μάικλ Τζόρνταν στην Ίμπιζα (Photos)

28.07.2026 12:24
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Μια τυχαία συνάντηση είχαν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ίμπιζα.

Ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου αποβιβαζόταν από το σκάφος του μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ, τον γιο τους Ρομέο και τη σύντροφό του, όταν είδε τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ να κατεβαίνει από το δικό του γιοτ με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το New York Post, οι δυο τους αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά στην παραλία, όπως έκαναν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα πρόσωπα, ενώ αποφάσισαν να γευματίσουν μαζί σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.

Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι Μπέκαμ και Τζόρνταν μετρούν πολλά χρόνια φιλίας, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να επιλέγει, μάλιστα, το εμβληματικό νούμερο 23 του μπασκετμπολίστα στην εμφάνισή του όταν μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, το 2003.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:36
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