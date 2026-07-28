Συνάντηση κορυφής Ντέιβιντ Μπέκαμ και Μάικλ Τζόρνταν στην Ίμπιζα (Photos)

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Μια τυχαία συνάντηση είχαν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ίμπιζα.

Ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου αποβιβαζόταν από το σκάφος του μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ, τον γιο τους Ρομέο και τη σύντροφό του, όταν είδε τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ να κατεβαίνει από το δικό του γιοτ με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το New York Post, οι δυο τους αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά στην παραλία, όπως έκαναν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα πρόσωπα, ενώ αποφάσισαν να γευματίσουν μαζί σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.

Michael Jordan hugs David Beckham during luxurious Ibiza vacation with their wives https://t.co/KmLjlNaL8J pic.twitter.com/4M12PsrLOF — New York Post (@nypost) July 27, 2026

Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι Μπέκαμ και Τζόρνταν μετρούν πολλά χρόνια φιλίας, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να επιλέγει, μάλιστα, το εμβληματικό νούμερο 23 του μπασκετμπολίστα στην εμφάνισή του όταν μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, το 2003.

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