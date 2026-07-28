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28.07.2026 09:50

Γιώργος Κακοσαίος: «Κλείστηκα στην τουαλέτα και έκλαιγα – Οι γιατροί δεν μου έβρισκαν τίποτα» (Video)

28.07.2026 09:50
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Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη φωνή του κατά το παρελθόν μοιράστηκε ο Γιώργος Κακοσαίος, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο.

Καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή «After Dark», ο τραγουδιστής τόνισε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί, αρχικά, ξεσπώντας σε κλάματα, ωστόσο, εν τέλει, αποδείχθηκε ότι ήταν ψυχολογικής φύσεως.

«Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου το περασμένο καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα “κοκοράκι”. Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχουν εξαφανιστεί πλέον. Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανένα και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα» είπε αρχικά.

«Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Με το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου. Ήταν με άλλες ενέργειες που έκανα. Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα. Σιγά-σιγά προσπάθησα να αλλάξω mood. Σίγουρα ήταν το άγχος μου. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά-σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα ‘κοκοράκια’. Όταν ένιωσα καλά» πρόσθεσε.

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