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28.07.2026 08:30

Χριστίνα Τσάφου: «Ποτέ δεν ήμουν ακριβοπληρωμένη, κατάφερα όμως να φτιάξω πράγματα»

28.07.2026 08:30
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Για την επαγγελματική της διαδρομή μίλησε η Χριστίνα Τσάφου αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στις οικονομικές της απολαβές οι οποίες δεν ήταν αυτές που ίσως θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η ηθοποιός τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι κατά την καλλιτεχνική της πορεία συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένες δουλειές, τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση, ουδέποτε υπήρξε «ακριβοπληρωμένη».

Παρ΄όλ΄αυτά, κατάφερε να αποταμιεύσει κάποια χρήματα τα οποία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αποδείχθηκαν σωτήρια λύση.

«Κατ’ αρχάς δεν ήμουν ποτέ ακριβοπληρωμένη. Μπορεί να έχω δουλέψει σε πολλές ωραίες και πετυχημένες δουλειές και είμαι τυχερή για αυτό, αλλά δεν ήμουν με υψηλό κασέ. Κατάφερα, όμως, να φτιάξω πράγματα και την περίοδο από το 2009 και μετά – που δεν υπήρχε τίποτα από τηλεόραση – μέχρι το 2015 να αντιμετωπίσω σοβαρά προβλήματα υγείας των γονιών μου τρώγοντας από τα έτοιμα. Ευτυχώς που υπήρχαν και αυτά. Κατά τα άλλα, έχω το σπίτι μου. Είναι μια βάση γιατί δεν έχω ενοίκια. Πια έχω και τη σύνταξη μου γιατί είμαι μεγάλη. Μπόρεσα, λοιπόν, με τα χρήματα που είχα αποταμιεύσει να αντιμετωπίσω την κρίση και να τα βγάλω πέρα» τόνισε.

«Θεατρικά κατ’ αρχάς θα είμαι στους “Μπαμπάδες με ρούμι” με την υπέροχη Βίκυ Σταυροπούλου, που περνάω τέλεια μαζί της. Τηλεοπτικά επίσημα δεν έχουν πει, αλλά θα είμαι σε μια σειρά πολύ καλή στο MEGA» είπε, τέλος, μιλώντας για τα μελλοντικά επαγγελματικά της σχέδια.

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