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ΥΓΕΙΑ

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28.07.2026 09:28

Ο Άδωνις Γεωργιάδης για την προσωρινή διοίκηση του ΠΙΣ: «Στόχος είναι να αρθεί το αδιέξοδο δεκαετίας»

28.07.2026 09:28
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  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την αποκατάσταση της ομαλότητας και της διαφάνειας.
  • Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στον τερματισμό της διοικητικής κρίσης και στη διεξαγωγή εκλογών, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία ακυρώσεων των προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών.
  • Τα μέλη της επιτροπής επελέγησαν με κριτήριο την πρόσφατη εκλογική τους απήχηση στο ιατρικό σώμα και την ευρύτερη γεωγραφική αντιπροσώπευση της χώρας.
  • Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι δεν θα εμπλακεί στις αποφάσεις της διοίκησης, προσδοκώντας την αποκλιμάκωση των εντάσεων και των δικαστικών αντιπαραθέσεων στον σύλλογο.

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Τον διορισμό της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με τον αριθμό ΚΑΔ 42554 που εκδόθηκε, με βασικό στόχος την αποκατάσταση της ομαλότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διεξαγωγή των πρώτων κανονικών εκλογών ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ, χθες, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διορισμού της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), στο πλαίσιο της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να τερματιστεί η παρατεταμένη διοικητική κρίση και η έντονη αντιπαράθεση που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια στον επιστημονικό σύλλογο, όπως αναφέρει ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της προσωρινής διοίκησης είναι «να εργαστεί για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της διαφάνειας στη λειτουργία του ΠΙΣ, ενώ θα έχει ως βασικό έργο την προετοιμασία και διεξαγωγή των πρώτων κανονικών εκλογών ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια».

Το χρονικό της αποσταθεροποίησης του ΠΙΣ

Ο υπουργός υπενθυμίζει ότι η εκκρεμότητα στη διοίκηση του ΠΙΣ συνδέεται με τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Όπως τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης οι εκλογές του 2018 δεν επικυρώθηκαν από τον πρώην υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κρίθηκαν μη σύννομες, ενώ και οι εκλογές του 2022 ακυρώθηκαν με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη η νομοθετική παρέμβαση αποτέλεσε «τη μοναδική λύση για να αρθεί το παρατεταμένο διοικητικό αδιέξοδο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ομαλή επιστροφή στη δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου».

Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της νέας Διοίκησης

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για τη σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ο υπουργός υποστηρίζει ότι βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η πρόσφατη και επαναλαμβανόμενη εκλογή των μελών από το ιατρικό σώμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόεδρο της νέας διοίκησης, Ματίνα Παγώνη, η οποία, όπως σημειώνεται, έχει εκλεγεί επανειλημμένα με ιδιαίτερα υψηλή εκλογική απήχηση μεταξύ των γιατρών, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εκλογών του Ιουνίου 2026. Παράλληλα, τονίζεται ότι επιδιώχθηκε η γεωγραφική αντιπροσώπευση της χώρας, ώστε η νέα διοίκηση να μην αποτελείται αποκλειστικά από εκπροσώπους της Αθήνας ή των μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων.

Ο υπουργός ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εμπλακεί στις επιμέρους αποφάσεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι μοναδικός στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και η επιστροφή του ΠΙΣ στην κανονικότητα. Παράλληλα, εκφράζει την ελπίδα ότι «η νέα διοίκηση θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των γιατρών και στον τερματισμό των συνεχών δικαστικών αντιπαραθέσεων που έχουν σημαδέψει τη λειτουργία του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια.».

Όλη η ανάρτηση του υπουργού με τα ονόματα των λειτουργών του Ιπποκράτη που αποτελούν τη  σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

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